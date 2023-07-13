Ziraat Bankası kesenin ağzını açtı! O işlemi yapanlar 1500 TL kazanacak

Ziraat Bankası müşterilerine özel yeni kampanyasını duyurdu. 1.500 TL kazanabilirsiniz! Peki kampanyanın şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI MAC KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre Troy mağazalarından yapılan 20 bin TL ve üstü Mac alışverişleri için müşterilerine 1.500 Bankkart Lira verilecek. Kampanya 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Kampanyaya banka kartı ya da kredi kartıyla katılım sağlanabilecek. Bir müşteri kampanyadan bir kez faydalanabilecek ve en fazla 1.500 Bankkart Lira kazanabilecek.





Kazanılan Bankkart Liralar anında hesaplara geçecek. Kazanılan Bankkart Liralar 15 Ağustos tarihine kadar kullanılabilecek. Bankkart Lira kazanmak için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekecek. Ek kartlarla yapılan harcamalar asıl karta yansıtılacak. Bankkart Lira kullanım işlemleri, iptal işlemleri, iade işlemleri, Bankkart ücretsizle yapılan işlemler kampanyaya dahil olmayacak. Kampanya süresince yapılan işlemler iptal ya da iade edilirse kazanılan Bankkart Liralar iade alınacak. Eğer Bankkart Liralar kullanılmış olursa müşterinin kartına borç olarak yansıtılacak.