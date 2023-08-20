Ziraat Bankası'nda 2500 TL paranız kalmış olabilir! Tek SMS gönderenin hesabına yatırılıyor

Ziraat Bankası kart kullanan müşterilerine 2 bin 500 TL ödeme yapıyor! Son katılım tarihini kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 2 BİN 500 TL KAMPANYASI

Ziraat Bankası müşterileri için en çok kampanya düzenleyen kamu bankaları arasında yer alıyor. Ziraat Bankası 2 bin 500 TL kampanyasına katılmak için son tarih 30 Ağustos tarihi olarak belirlendi. Müşteriler kazandıkları bonusları diledikleri sektörde rahatlıkla harcayabiliyorlar.





Ziraat Bankası kampanyasından faydalanmak için bankanın belirlediği şartları yerine getirmek ve harcama tutarlarını tamamlamak gerekiyor. Ziraat Bankası 2 bin 500 TL kampanyasından faydalanmak için tatil sektöründe belirlenen baremlerde alışveriş yapılması şartları aranıyor. Bankanın bonus kampanyasıyla birlikte son dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlara da bir nebze de olsa ilaç olmak hedefleniyor. Vatandaşlar Ziraat Bankası'nın harcama kampanyalarını yakından takip ederken kampanyalarla ilgili detaylı bilgiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.