Ziraat Bankası'ndan görülmemiş kampanya! Kartıyla bunu yapanlar 1000 TL kazanacak

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik önemli bir kampanya duyurusu yaptı. Kampanya kapsamında, 15 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak olan bir fırsat sunulacak ve katılımcılara 1.000 TL verileceği açıklandı. Duyuruda, Bankkart sahiplerinin troyestore.com üzerinden yapacakları alışverişlere özel avantajlar sunulacağı da belirtildi.

KAMPANYA DETAYLARI





Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahiplerinin kampanyadan faydalanabileceği vurgulandı. Kampanya müşteri bazında gerçekleşeceği ve her müşterinin yalnızca bir kez ödül kazanabileceği ifade edildi. Kampanya süresince bir müşterinin en fazla 1.000 TL Bankkart Lira kazanabileceği bilgisi de paylaşıldı.

Kazanılan Bankkart Liraların 15 Ağustos 2023 tarihine kadar kullanılabileceği belirtildi. Kampanyadan yararlanabilmek için alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerektiği vurgulandı. Ek kartlar ve sanal kartlarla yapılan harcamaların asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edileceği bilgisi de duyuruda yer aldı.

Ancak kampanya kapsamında Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler, iptal veya iade işlemleri ve Bankkart ücretsiz işlemlerinin kampanyaya dahil olmayacağı hatırlatıldı. Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade veya iptal edilmesi durumunda Bankkart Lira'nın geri alınacağı ve Bankkart Kumbara'da yeterli miktarın bulunmaması halinde kalan tutarın hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılacağı da önemle belirtildi.

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, müşterilerine cazip bir fırsat sunarken, alışverişlerini daha avantajlı hale getirme imkanı sağlıyor. Müşteriler, kampanya koşullarını sağladıklarında hızlı bir şekilde Bankkart Liralarına ulaşabilecek ve bu liraları bir sonraki alışverişlerinde kullanabilecekler.