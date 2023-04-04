Akülü araba fiyatına son model motorsiklet alın! A101 35.000 TL'ye Maxi Scooter satacak: Kaçıran bir daha bu fiyata bulamaz!













İŞTE MAXİ SCOOTER'İN ÖZELLİKLERİ





A101 Marketleri, motor satışıyla bir kez daha gündemde! Maxi Scooter adındaki bu özel motosiklet, sadece 34 Bin 990 TL karşılığında sahip olunabilecek. Dar ve orta gelirli vatandaşları hedefleyen A101, bu kez de motosiklet tutkunlarının yüzünü güldürüyor. Müşterilerin 6 Nisan 2023'ten itibaren Maxi Scooter'ı satın alabilecekleri duyuruldu. Yalnızca 30 iş günü içerisinde teslim alınabilecek bu motor, piyasadaki en uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.Maxi Scooter'ın özellikleri de oldukça etkileyici. A101 tarafından üretilen bu motosiklet, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Farklı sürüş koşullarına uyum sağlayabilen ve şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Maxi Scooter, güvenliği ve konforu bir arada sunuyor.Sadece A101 mağazalarında satışa sunulacak bu motor, uzun zamandır bekleyen motosiklet severlerin ilgisini çekecek gibi duruyor. Yüzde yüz elektrikli araç satışlarından sonra, A101'nin Maxi Scooter ile yine büyük bir başarıya imza atması bekleniyor.