Dizi
14 Nisan 2023 - 15:35

Al Sancak dizisine F16 pilotu dahil oldu! Dizinin yeni oyuncusu çok konuşulacak

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Al Sancak tüm heyecanıyla devam ederken flaş ismin transfer olduğu bilgisi verildi. Zengin oyuncu kadrosuna sahip olan Al Sancak dizisine öyle bir isim dahil oldu ki yer yerinden oynadı.

Dizi
14 Nisan 2023 - 15:35
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Al Sancak dizisine F16 pilotu dahil oldu! Dizinin yeni oyuncusu çok konuşulacak


Bozdağ Film imzalı "Al Sancak" her hafta Perşembe günleri ekranlarda yer alırken başrollerde ise Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan yer almaktadır. Dizinin yönetmen koltuğunda Günay Günaydın otururken senaryosunu kaleme alan ise Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan oldu. İlk bölümüyle beraber izleyicinin kalbini kazanan diziye bir isim daha dahil edildi.

Al Sancak yeni oyuncu



Genç oyuncusu Gizem Güneş, Al Sancak dizisine dahil olduğu bilgisi verildi. Başarılı kariyere sahip olan Güneş, Eylül karakterine hayat verirken F16 pilotu olan Eylül ile Cengiz’in arasında yakınlık yaşanacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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