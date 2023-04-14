Al Sancak dizisine F16 pilotu dahil oldu! Dizinin yeni oyuncusu çok konuşulacak













Bozdağ Film imzalı "Al Sancak" her hafta Perşembe günleri ekranlarda yer alırken başrollerde ise Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan yer almaktadır. Dizinin yönetmen koltuğunda Günay Günaydın otururken senaryosunu kaleme alan ise Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan oldu. İlk bölümüyle beraber izleyicinin kalbini kazanan diziye bir isim daha dahil edildi.Genç oyuncusu Gizem Güneş, Al Sancak dizisine dahil olduğu bilgisi verildi. Başarılı kariyere sahip olan Güneş, Eylül karakterine hayat verirken F16 pilotu olan Eylül ile Cengiz’in arasında yakınlık yaşanacak.