Alanya, Türkiye’nin güneyinde yer alan önemli bir turistik belde. Mavi bayraklı plajları ve bitmeyen gece hayatıyla turistlerin ilgisini çeken Alanya, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Alanya çevresinde gezilecek yerler oldukça fazladır. Bu yerler arasında Kleopatra Plajı, Damlataş Mağarası, Alanya Kalesi, Dim Mağarası, Alanya Limanı, Kızılkule ve Alanya Atatürk Evi Müzesi gibi turistik mekanlar yer alıyor.

Alanya çevresi gezilecek yerler arasında Dim Çayı, Sapadere Kanyonu, Dim Çayı Vadisi ve Fosforlu Mağara gibi yerler de turistlerin gözdesi haline gelen yerler arasında bulunuyor.

Alanya’nın ılıman Akdeniz iklimi, yılın her dönemi ziyaretçileri ağırlamasına olanak tanıyor. Bu nedenle, tatil için ideal bir yer olan Alanya’yı araç kiralama hizmetlerinden yararlanarak dilediğiniz gibi keşfedebilirsiniz.

Dim Çayı

Alanya tatilinde, sıcak yaz günlerinden kaçmak ve serin bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için Dim Çayı, en popüler doğal güzelliklerim başında geliyor. Dim Çayı Barajı’nın çevresinde yer alan bu çaya ulaşmak son derece kolay.

Alanya merkeze yaklaşık 15 km mesafede yer alan Dim Çayı, doğal güzelliği ve manzarasıyla turistlerin de ilgisini çekiyor. Dim Çayı, piknikçilerin de sıklıkla tercih ettiği ve mesire yeri olarak halka açılan alanda çeşitli tesislerin de yer aldığı şık bir güzergahta yer alıyor.

Piknik alanları, çay bahçeleri ve kafeteryalar, tatilcilerin rahat bir gün geçirmeleri için ideal bir atmosfer sunuyor.

Doğa severler tarafından en çok hafta sonları gidilen Dim Çayı, doğal güzelliği, temiz havası ve muhteşem manzarasıyla ün kazanmıştır.

Dim Çayı’nın özellikle yaz aylarında serin sularında yüzerek serinlemek oldukça keyifli bir aktivitedir. Ayrıca çayda yapılan rafting turları da oldukça popülerdir. Eğlenceli ve heyecanlı bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir seçenektir.

Sapadere Kanyonu

Alanya çevresinde, doğanın sıra dışı güzellikleri arasında Sapadere Kanyonu da bulunuyor. İlçenin merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, oldukça dikkat çekici yapısı ve atmosferi ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kanyonun içerisindeki küçük doğal havuzlar, ziyaretçilerin ilgisini çeken en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Denizden yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan Sapadere Kanyonu, doğa severlerin keşfetmekten keyif alacakları bir yerdir.

Kanyonun içerisinde kurulmuş olan platformlar, ziyaretçilerin rahat ve güvenli bir şekilde kanyonu gezebilmelerini sağlıyor.

Kanyonun duvarları yüksek ve dar olduğundan, güneş ışığı sadece belirli noktalardan içeri girilebiliyor. Bu da kanyonun sıcak yaz günlerinde bile oldukça serin ve ferah bir ortam sunmasını sağlıyor.

Kızılkule

Alanya denildiği zaman akla ilk gelen yapıların başında Kızılkule geliyor. Bu tarihi yapı, Alanya’nın sembolik yapılarından biri olarak kabul ediliyor. 13. yüzyılda inşa edilen Kızılkule, I. Alaeddin Keykubat tarafından inşa ettirilmiştir. Yüksek bir eğimli arazi üzerine yapılmış olan kulenin her iki cephesinin zeminle olan mesafesi farklıdır.

Kızılkule, Alanya’nın tarihini yansıtan en önemli yapılarından biridir. Ziyaretçiler, burada tarihin izlerini takip ederken, aynı zamanda denizin muhteşem manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Kulede yer alan müze, ziyaretçilere Alanya’nın tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Manavgat Şelalesi

Alanya ve çevresinde gezilecek yerler arasında bulunan ve ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta yer alan Manavgat Şelalesi, Mersin-Antalya yolunu batı istikametine devam ederek rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir doğal güzellik.

Manavgat Şelalesi, Alanya’nın çevresindeki doğal güzellikler arasında en popüler olan yerlerden biri. Şelale, turistlerin yanı sıra yerel halkın da hafta sonları sık sık ziyaret ettiği bir doğa harikasıdır.

Manavgat Nehri üzerinde yer alan şelale, yemyeşil doğası ve serin suları ile tatilcilerin rahatlamaları için mükemmel bir ortam sunuyor. Alanya araba kiralama avantajlarından yararlanarak bu eşsiz güzelliği keşfedebilirsiniz.

Side Antik Kenti

Alanya’ya yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta, Manavgat sınırları içerisinde yer alan Side Antik Kenti, tarihi dokusu ve mimari yapısıyla öne çıkan önemli bir turistik yerdir.

Mersin-Antalya yolunu batıya takip ederek, rahatlıkla ulaşabileceğiniz antik kent, tarih meraklıları ve arkeoloji severler için oldukça ilgi çekici bir alandır.

Side Antik Kenti, günümüzde pek çok turistin ilgi odağı haline gelmiştir. Antik kentin tarihi yapısı, muhteşem manzarası ve mimari dokusu, ziyaretçileri adeta tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Damlataş Mağarası

Alanya denilince akla gelen yerlerin başında gelen Damlataş Mağarası, bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Turistik geziler için tercih edilen bu mağara aynı zamanda astım hastaları için bir şifa noktası. Astım hastaları, genellikle 21 gün boyunca mağarada günde 4 saat geçirerek bu faydalı etkilerden yararlanır.

Mağaranın ilginç özelliklerinden biri, sıcaklık düzeyidir. Bu da mağaranın yaz ve kış aylarında aynı derecede ideal oda sıcaklığı olan 22 derecede kalmasını sağlıyor.

Alanya Seyir Terası

Alanya, muhteşem plajları, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ünlü bir tatil beldesidir. Alanya’yı keşfetmek isteyenler için önerilebilecek en güzel noktalardan biri Alanya Seyir Terası’dır.

Seyir Terası, denizden 650 metre yükseklikte bulunan bir park alanıdır ve Alanya’nın tüm güzelliklerini ayaklarınızın altına seren muhteşem bir konuma sahiptir.

Antalya-Mersin karayolu üzerinden veya Keykubat Bulvarı’ndan kısa bir yolculukla ulaşabileceğiniz Seyir Terası’nda unutulmaz bir Alanya manzarası ile karşılaşacaksınız.

Terasın yüksekliği, Alanya’nın her tarafını görebileceğiniz bir konumda olduğundan, ziyaretçilerin burada zaman geçirmesi için birçok imkan sunuyor. Seyir Terası’nda birçok bank, çeşme ve yürüyüş yolları bulunuyor. Bu nedenle, ziyaretçiler burada sadece manzaranın tadını çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda doğayla iç içe bir deneyim de yaşayabilirler.

Kleopatra Plajı

Alanya’nın en ünlü plajlarından biri olan Kleopatra Plajı, efsanelere konu olan hikayeleriyle adını duyurmuştur. Rivayete göre, bu plaj Mısır Kraliçesi Kleopatra’ya hediye edilmiştir ve adaya altın renginde kum getirilmiştir.

Kleopatra ve sevgilisi Marcus Antonius’un yüzdüğü nefes kesici bu mavi deniz, altın kumla buluştuğunda ortaya harika bir manzara çıkmıştır.

Kleopatra Plajı, 2 kilometre boyunca uzanan büyük bir plaj olma özelliğine sahip. Plajın suyu son derece berrak ve durudur. Eğer nefesinizi tutabilirseniz, suyun derinliklerinde doğal güzellikler keşfedebilirsiniz.

İncekum Plajı

Alanya ve çevresi gezilecek yerlerden biri olan Ulaş Plajı, denize girmek ve manzarasında piknik yapmak için mükemmel bir yerdir.

Plajın kumlu yapısı ve genişliği, birçok kişinin denize girmek için ilk tercih ettiği yerlerden biridir. İncekum Plajına ulaşım da oldukça kolaydır.

Bunun için Antalya-Alanya karayolu tercih edilebilir. Bunun yanı sıra ulaşım için tekne turları da değerlendirilebilir.

Syedra Antik Kenti

Alanya’nın tarihi dokusuna tanıklık edebileceğiniz Syedra Antik Kenti, milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip.

Antik kentin çevresinin surlar ile çevrili olması, burayı diğer antik kentlerden ayıran önemli bir özellik. Syedra Antik Kenti’nde antik çağdan bugüne dek ulaşmış göz alıcı su sarnıçları bulunuyor.

Tarihin izlerini taşıyan Syedra Antik Kenti, Alanya’da görülmesi gereken lokasyonlardan biri. Alanya araba kiralama olanaklarını değerlendirerek Syedra Antik Kenti ve daha fazlasına şahit olabilirsiniz.