YAŞAM
19 Eylül 2022 - 19:09

Alanya'da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin süreli müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 19:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü


Yangın, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın başladı. İlçede aynı gün içerisinde ikinci kez çıkan orman yangınının ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yollandı. Olay yerine sevk edilen 1 arazöz, 1 itfaiye, ilk müdahale aracı ve 10 personel yangına müdahalede bulundu.



Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yol kenarından başladığı belirtilen yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma süreci başladı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı yakalandı
Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı yakalandı
Son Haberler
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bosphorus Cup kupasının yeni sahibi belli oluyor
Bosphorus Cup kupasının yeni sahibi belli oluyor
Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı yakalandı
Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı yakalandı