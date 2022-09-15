YAŞAM
15 Eylül 2022 - 17:43

Alanya'da lüks yat denizin ortasında alev aldı, 6 kişi botlarla kurtarıldı

Antalya'da lüks gezi yatı 6 kişiyle çıktığı turda denizin ortasında alev aldı. Lüks yatta bulunanlar Sahil Güvenlik zodyak botlarıyla diğer yatlara aktarılırken, çevredeki vatandaşlar jet-ski ve sürat tekneleri ile su püskürterek alevleri söndürmeye çalıştı.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 17:43
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Alanya’da lüks yat denizin ortasında alev aldı, 6 kişi botlarla kurtarıldı


Yangın, Alanya ilçesi Tersane açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahmeran adlı lüks gezi yatı 6 kişiyle tura çıktı. Tersane açıklarına geldiği sırada lüks yatta belli olmayan bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yollandı. Yatta bulunanların bir bölümü kendini denize bırakırken, bir bölümü da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait zodyak botla çevredeki diğer yatlara aktarıldı. O sırada yanan teknenin yanına gelen kimi vatandaşlar jet-skiler ve sürat tekneleri su püskürterek yangını söndürmeye çalıştı.

Bir teknenin bağladığı halat ekiplerinin desteğin ile Alanya Limanı'na yanaştırılan lüks yat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Makine dairesinden çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, lüks yatta parasal zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma süreci başladı.



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Haber Editörü
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