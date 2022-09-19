Küçükhasbahçe Mahallesindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. İhbarla birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri bölgeye yollandı. Alevlere havadan 3 helikopter, karadan arazöz ve itfaiye araçları müdahalede bulunurken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması tedirginlik oluşturdu.
Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu öğrenildi.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:14
Alanya'da orman yangını !
Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangında 3 helikopter havadan, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale bulunuyor.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:14
Küçükhasbahçe Mahallesindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. İhbarla birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri bölgeye yollandı. Alevlere havadan 3 helikopter, karadan arazöz ve itfaiye araçları müdahalede bulunurken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması tedirginlik oluşturdu.
EDİTOR
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