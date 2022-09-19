Alanya’da orman yangını !

Küçükhasbahçe Mahallesindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. İhbarla birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri bölgeye yollandı. Alevlere havadan 3 helikopter, karadan arazöz ve itfaiye araçları müdahalede bulunurken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması tedirginlik oluşturdu.

Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu öğrenildi.

