YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:14

Alanya'da orman yangını !

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangında 3 helikopter havadan, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale bulunuyor.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:14
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Alanya’da orman yangını !

Küçükhasbahçe Mahallesindeki ormanlık alanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. İhbarla birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri bölgeye yollandı. Alevlere havadan 3 helikopter, karadan arazöz ve itfaiye araçları müdahalede bulunurken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması tedirginlik oluşturdu.
Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu öğrenildi.
 

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