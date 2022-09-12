YAŞAM
12 Eylül 2022 - 18:35

Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 18:35
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Alanya’daki orman yangını kontrol altına alındı


Yangın, Alanya ilçesi Orhan ve Karamanlar mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında çıkan yangın rüzgarın etkisini arttırmasıyla hızla yayıldı. Bölge halkının ihbarı üzerine olay mahaline birden fazla orman ve jandarma ekibi yollandı.



Yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 4 tanker, 4 ilk müdahale aracı, 3 belediye su tankeri, 2 yer ekibi ve 90 personel müdahalede bulundu. Ekiplerin cansiperane müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam etmektedir. Yangınla ilgili soruşturma süreci başladı.

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