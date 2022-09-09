SPOR
09 Eylül 2022 - 23:30

Alanyaspor, 4 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

SPOR
09 Eylül 2022 - 23:30
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Alanyaspor, 4 maç sonra kazandı


MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Oğuz sol kanattan kale içerisine gönderdiği pası arka direkte Efecan'dan önce Ankaragücü'nden Yasin araya girerek kornere gönderdi.



15. dakikada Alanyaspor Eduardo orta alandan aldığı topla ceza sahasına girerek pasını Oğuz'a aktardı. Oğuz'un şutu kaleci Bahadır'da kaldı.

18. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ariyibi'nin vuruşunu kaleci Runarsson çıkardı.

28. dakikada Pedrinhio'nun ara pasıyla buluşan Ariyibi'nin vuruşu az farkla auta gitti.

31. dakikada Oğuz'un pasıyla Doumbia, sol köşeden ceza sahasına girdi. Doumbia'dan önce Ankaragücü'nde Oğuz son anda topu kalecisine kazandırdı.

45+4. dakikada savunmadan hızlı çıkan Ankaragücü'nde Ariyibi'nin ceza sahasına havalandırdığı topa Pedrinhio istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

57. dakikada Pedrinhio'nun ara pasında Ariyibi kaleci Runarsson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Runarsson gole müsaade etmedi. 1-1

65. dakikada son çizgiden Efecan'ın ortasında Ahmed Hassan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

69. dakikada Tolga Ciğerci'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Güreler'in şutu yan direğe çarparak filelere gitti.

73. dakikada Zahid'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'nin vuruşunu kaleci Runarsson kornere çeldi.

87. dakikada sol kanattan Cavaleiro'nun arka direğe ortasında Efkan'ın gelişine şutu ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mert Güzenge, Samet Çiçek, Murat Altan

Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş (Fer dk. 14), Efecan Karaca (Cavaleiro dk. 82 ?), Efkan Bekiroğlu, Pereira, Oğuz Aydın (Zinedine Ferhat dk. 61), Doumbia (Lusamba dk. 81), Eduardo (Ahmed Hassan dk. 61)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Candeias, Çağan Kayra Erciyas, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Francesco Farioli

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Yasin Güreler, Mujakic, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Moreira (Zahid dk. 71) Ariyibi (Chatzigiovanis dk. 62), Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı (Diack dk. 83 ?), Beridze (Eme Kılınç dk. 62), Ali Sowe
Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Ruiz, Macheda, Radakovic, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Ahmed Hassan (dk. 65), Efkan (dk. 87) (Corendon Alanyaspor), Yasin Güreler (dk. 69) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Doumbia, Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)

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