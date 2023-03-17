SPOR
17 Mart 2023 - 11:20

Alanyaspor Ersun Yanal ile 4 maçlık seri yakalamak istiyor

Alanyaspor’da geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine getirilen Ersun Yanal, Süper Lig’de ilerleyen haftalarda oynayacakları 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

SPOR
17 Mart 2023 - 11:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Alanyaspor Ersun Yanal ile 4 maçlık seri yakalamak istiyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçtiğimiz haftalarda İtalyan teknik adamı Francesco Farioli ile yollarını ayırmasının ardından göreve tecrübeli teknik adam Ersun Yanal’ı getirmişti.

Alanyaspor’un başında ilk maçında Medipol Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başaran Ersun Yanal, sonraki haftada konuk olduğu Ankaragücü deplasmanında ise sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.



alayaspor ersun yanal

Galibiyet serisi yakalamak istiyorlar

Akdeniz ekibinde gözler bu hafta Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrilmiş durumdayken, takımın tecrübeli teknik adamı Ersun Yanal, eski takımına karşı oynayacakları mücadele öncesinde iddialı konuştu. Yanal, yaptığı açıklamalarda ;

‘ Alanyaspor ile yeni bir maceraya başladık. 1 galibiyet, 1 mağlubiyetimiz var. Ligde iyi bir seri yakalamaya ihtiyacımız var. Sırasıyla Fenerbahçe, Giresunspor, Antalyaspor ve Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçlarda iyi bir galibiyet serisi yakalayarak ligde hak ettiğimiz konuma yükselmeyi hedefliyoruz. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ