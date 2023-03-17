Alanyaspor Ersun Yanal ile 4 maçlık seri yakalamak istiyor













Galibiyet serisi yakalamak istiyorlar

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçtiğimiz haftalarda İtalyan teknik adamı Francesco Farioli ile yollarını ayırmasının ardından göreve tecrübeli teknik adam Ersun Yanal’ı getirmişti.Alanyaspor’un başında ilk maçında Medipol Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başaran Ersun Yanal, sonraki haftada konuk olduğu Ankaragücü deplasmanında ise sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.Akdeniz ekibinde gözler bu hafta Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrilmiş durumdayken, takımın tecrübeli teknik adamı Ersun Yanal, eski takımına karşı oynayacakları mücadele öncesinde iddialı konuştu. Yanal, yaptığı açıklamalarda ; ‘ Alanyaspor ile yeni bir maceraya başladık. 1 galibiyet, 1 mağlubiyetimiz var. Ligde iyi bir seri yakalamaya ihtiyacımız var. Sırasıyla Fenerbahçe, Giresunspor, Antalyaspor ve Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçlarda iyi bir galibiyet serisi yakalayarak ligde hak ettiğimiz konuma yükselmeyi hedefliyoruz. ‘ ifadelerini kullandı.