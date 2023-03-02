Alanyaspor Jovane Cabral’ı kiralamak istiyor













Ersun Hoca genç yıldızı çok istiyor

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz günlerde haftalardır alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Alanyaspor ardından tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile anlaşma sağlamıştı.Ersun Yanal ile sağlanan anlaşmanın ardından ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken yeni oyuncu arayışlarına da hız verdi.Teknik direktörünün önerisi üzerine Sporting Lizbon’da forma giyen genç yıldız Jovane Cabral ismine yönelen Alanyaspor yönetimi, Portekiz ekibiyle masaya oturdu. Satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar Cabral’ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Alanyaspor’un görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanabileceği de iddia edildi.