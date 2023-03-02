SPOR
02 Mart 2023 - 16:42

Alanyaspor Jovane Cabral'ı kiralamak istiyor

Alanyaspor ismi bu sezon Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcu Jovane Cabral’ı kadrosuna katabilmek adına uğraşıyor. Yönetim Cabral’ı sezon sonuna kadar kiralamak için teklifini iletti.

SPOR
02 Mart 2023 - 16:42
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Alanyaspor Jovane Cabral’ı kiralamak istiyor
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Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz günlerde haftalardır alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Alanyaspor ardından tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile anlaşma sağlamıştı.

Ersun Yanal ile sağlanan anlaşmanın ardından ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken yeni oyuncu arayışlarına da hız verdi.



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Ersun Hoca genç yıldızı çok istiyor

Teknik direktörünün önerisi üzerine Sporting Lizbon’da forma giyen genç yıldız Jovane Cabral ismine yönelen Alanyaspor yönetimi, Portekiz ekibiyle masaya oturdu.

Satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar Cabral’ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Alanyaspor’un görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanabileceği de iddia edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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