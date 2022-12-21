Alanyaspor uzatmada turladı...













Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Corendon Alanyaspor, Eyüpspor'u normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlanan maçta, 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.Eyüpspor 9. dakikada Mete Kaan Demir'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Alanyaspor maçın 54. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Ahmed Hassan topu direğe nişanladı. 62. dakikada Zinedine Ferhat, maça dengeyi getirdi. 76. dakikada Alanyaspor bir penaltı daha kazandı. Topun başına yine Ahmed Hassan geçti. Mısırlı oyuncu bu sefer de penaltıyı dışarı attı. 81. dakikada Ahmed Hassan, Alanyaspor'u 2-1 öne geçirdi. Eyüpspor 86. dakikada Taşkın İlter'in golüyle maçı 2-2'ye getirdi ve maç uzadı. Idrissa Doumbia'nın 113. dakikada kaydettiği golle 3-2 öne geçen Alanyaspor, mücadeleyi de bu skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bu hafta sona erecek. Ardından son 16 turu için kura çekimi yapılacak.