Aktüel
21 Kasım 2022 - 17:50

Alarmları hazırlayın 29 Kasım'da BİM'de süper indirimler başlıyor! Tuvalet kağıdı, deterjanlarda olay indirim

BİM 29 Kasım Salı 2022 kataloğu paylaşıldı. Haftanın indirimlerinde evinizin ihtiyacı onlarca ürün en ucuz fiyata satılacak. İşte o liste

Aktüel
21 Kasım 2022 - 17:50
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Alarmları hazırlayın 29 Kasım'da BİM'de süper indirimler başlıyor! Tuvalet kağıdı, deterjanlarda olay indirim


Her hafta indirimli ürünleri satışa çıkaran BİM’de Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler raflara diziliyor. Son haftalarda farklı kategorilerdeki ürünler getiren BİM 29 Kasım Salı günü de hem gıda hem giyim hem de temizlik ürünlerinde büyük indirime gitti.

Özellikle son dönemlerde temizlik ürünlerinin fiyatı oldukça arttı. Tuvalet kağıdı ve havlu kağıtların fiyatı 200 lirayı aşarken bu ürünler BİM’de çok uygun fiyata satılacak. Ayrıca kış aylarının vazgeçilmezi tahin, pekmez gibi ürünler de bu hafta raflarda yerini alacak. İndirimli ürünler 29 Kasım Salı gününden itibaren satışta olacak. Bu indirimden yararlanmak isteyenlerin sabah saatlerinde markete giderek stoklar tükenmeden alışverişlerini yapması öneriliyor.

BİM 29 Kasım 2022 Salı aktüel ürünlerinde yok yok!



Familia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı: 36,50 TL

3 Katlı Kağıt Havlu: 39,50 TL

Fairy Soğuk Suda Etkili Sıvı bulaşık Deterjanı 1500 ml: 49,00 TL

Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Tableti: 245,00 TL

Güldal Ultra Çamaşır Suyu Çam Kokulu 3 kg: 34,50 TL

Bulut Yumuşatıcı Çiçek Bahçesi 1 L: 12,50 TL

bim

Hyperactive Derz Temizleyici 750 ml: 19,50 TL

Mr. Green Renkli Bulaşık Süngeri: 11,50 TL

Yıkanabilir Tüy Toplama Rulosu: 34,50 TL

Ön Fermuar Detaylı Sütyen: 89,00 TL

Bralet Slip Takım Çeşitleri: 99.00 TL

İp Askılı Atlet: 49,00 TL

Bato Külot: 99 TL

Erkek Atlet: 59,00 TL

Bardak Noodle 60 g: 6,50 TL

bim

Sana Margarin Ekmeküstü 250 g: 13,50 TL

Bağcı 500 g Kuru Sele Siyah Zeytin: 35,50 TL

Süt Reçeli Çeşitleri: 23,50 TL

Pepperoni Sucuk Danet 400 g: 34,50 TL

Patiswiss Nuthy Kakaolu Fındık Kreması 700g: 49,00 TL

Gürsoy Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması 400 g: 34,50 TL

Serel Tahin 300 g: 24,50 TL

Dut ve Hurma Pekmezi Tariş 640 g: 36,50 TL

Superfresh Jumbo Patates 1 kg: 42,50 TL

Levent Börek Adana Böreği 3 Peynirli 400 g: 38,50 TL

Superfresh Patatesli Tepsi Böreği 650 g: 36,50 TL

BİM’de yapılan haftanın indirimleri 29 Kasım Salı günü sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini alacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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