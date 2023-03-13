Alarmları kurun, bu salı BİM'de indirim bayramı var! 10 kg unun fiyatına kimse inanamayacak!







14 MART SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU;







BİM, müşterilerine haftanın 2 günü salı ve cuma günleri özel olarak seçilmiş birçok ürünü raflarında sunuyor. Her hafta sabırsızlıkla beklenen BİM kataloğu, müşterilere günler öncesinden duyuruluyor. Bu hafta da BİM, 14 Mart Salı için özel olarak seçilmiş birçok aktüel ürünün kataloğunu yayınladı. Müşteriler, önümüzdeki haftanın salı gününden itibaren BİM mağazalarında çok sayıda ürüne sahip olabilecekler. 14 Mart BİM kataloğunda neler var? Evlerinde ihtiyaç listesi hazırlayan müşteriler, BİM'in kampanyaları ve aktüel ürünleriyle dolu olan kataloğunu büyük bir merakla araştırıyorlar. Salı günü BİM mağazalarında süt ve süt ürünleri öne çıkıyor. Bununla birlikte, BİM müşterileri 10 kilo unu sadece 99.50 TL'ye satın alabilecekler. Ayrıca, BİM kataloğunda bu hafta et, sebze-meyve, temizlik ürünleri ve daha birçok aktüel ürün de yer alıyor...İçim 1 Litre Ayran 16,50 TL. Pofu 12’li Kağıt Havlu 59 TL. Pınar 3×180 gr Labne 65 TL. Pınar 700 gr Tereyağı 139 TL. Solo 3×52’li Islak Havlu 25 TL. Pofu 32’li Tuvalet Kağıdı 95 TL. Eker 125 gr Çokokaymak 19,50 TL. Pınar 6×200 ml Yağlı Süt 41,50 TL. Eker 750 gr Efsane Yoğurt 26,50 TL. Pınar 4×1 Litre %3,3 Yağlı Süt 95 TL. Soft 20’li Cepli Sunum Peçete 25 TL. Eker 6×195 ml Tombul Ayran 23,50 TL. İçim 1750 gr Az Yağlı Yoğurt 39,75 TL. Pınar 200 ml %18 Yağlı Krema 17,50 TL.