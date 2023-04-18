Aktüel
18 Nisan 2023 - 08:15

Alarmları kurun büyük indirim başlıyor! ŞOK'ta 4 günlük flaş indirim başlıyor

Alarmları kurun büyük indirim başlıyor! ŞOK'ta 4 günlük flaş indirim başlıyor. ŞOK Market haftaya güzel bir başlangıç yaptı ve aktüel ürünleri ile indirim kataloğunu duyurdu. İşte 15 ve 18 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK market ürünleri ve listeler. Tüm detaylar haberimizde...

Aktüel
18 Nisan 2023 - 08:15
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Alarmları kurun büyük indirim başlıyor! ŞOK'ta 4 günlük flaş indirim başlıyor
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Alarmları kurun büyük indirim başlıyor! ŞOK'ta 4 günlük flaş indirim başlıyor. ŞOK Market haftaya güzel bir başlangıç yaptı ve aktüel ürünleri ile indirim kataloğunu duyurdu. İşte 15 ve 18 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK market ürünleri ve listeler. Tüm detaylar haberimizde... 

şok market alışveriş
ŞOK MARKET ALIŞVERİŞ ÜRÜN KATALOĞU YAYINLANDI

Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Vatandaş indirim kataloglarını kovalıyor. Marketlerin birbiri ardına duyurdukları kataloglarda ve ürünlerde yok üstüne yok. Devir ekonomi devri ve son zamanlarda market fiyatlarının çok yüksek miktarda artması sebebi ile sıkıntılı günler geçiren vatandaşın yardımına ŞOK market gibi halk dostu marketler koşuyor. İndirim kataloglarını ve aktüel ürünlerini paylaşan marketlerden olabildiğince yararlanan dar gelirli, orta gelirli vatandaşlar ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyor. Artık zengin fakir herkesin uğrak mekanı olan bu marketler alışveriş için en doğru adres olarak görülüyor. ŞOK market'in yeni duyurduğu aktüel ürün kataloğundaki listeler ve fiyatlar aşağıda yer alacaktır. İşte ayrıntılar...



alışveriş sepeti

İşte şok marketin indirim kataloğu ve fiyatlar...

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