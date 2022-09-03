Aldatmak dizisinde Oltan karakterini canlandıran Cem Bender kimdir, evli mi, kaç yaşında? Cem Bender'in hayatı...

Cem Bender Kimdir? Kaç Yaşında?

Aldatmak Dizisi Oltan Kaşifoğlu Kimdir?

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Cem Bender kimdir, kaç yaşında? Filmleri ve oynadığı diziler. Boyu ve kilosu. Hayatı, hakkında bilgiler içeren biyografi yazısı. Aldatmak Dizisinde Oltan kim?1965 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Cem Bender, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 1.70 boy ve 55 kiloya sahiptir. Kariyerine Icon Talent menajerlik yönetiminde devam ediyor. Bazen oyuncu adaylarına oyunculuk eğitimi veriyor. İnstagram adresi cemender0 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü şehir bölge planlama alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Ayrıca oyunculuk eğitimi aldı.Tarık'ın yakın arkadaşı, müvekkili ve akıl hocası Oltan, inşaat şirketine sahip çok zengin bir iş adamıdır. Mafya olmasa da başı dertte olan insanları yasadışı işler yapmak için kullanmaktan çekinmez.2019 Omar ve Biz – Maryna Gorbach, Mehmet Bahadır Er (İsmet) 2013 Senin Hikayen – Tolga Örnek (Meral’in Doktoru) 2012 Sessiz (Kısa Film) – L. Rezan Yeşilbaş 2012 Evdeki Yabancılar – Dilek Keser, Ulaş Güneş Kaçargil 2011 Labirent – Tolga Örnek (Uğur) 2008 Güz Sancısı – Tomris Giritlioğlu (Adli Tıp Görevlisi) 2006 Saklı Yüzler – Handan İpekçi 1990 Berdel – Atıf Yılmaz (Mahmut)2022 Aldatmak (Oltan Kaşifoğlu) 2020-2021 Alev Alev (Çelebi Kayabeyli) 2018-2019 Hakan: Muhafız (Timur) 2018-2019 Gülperi (Seyit) 2014 Kurt Seyit ve Şura 2012 Çıplak Gerçek (Harun) 2011 Muhteşem Yüzyıl (Mustafa Ağa) 2012 Ağır Roman Yeni Dünya (Entel) 2009 Güldünya (Ali Görgün) 2007 Kara Yılan (Osman) 2006 Rüya Gibi (Şafak) 2006 Esir Kalpler (Nihat Akerman) 2005 Seher Vakti (Tarık) 2004 Arapsaçı (Aziz) 2005 Sultan Makamı (Ahmet)2019 Antakya Film Festivali ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ – Omar ve Biz 2020 Fantasporto Uluslararası Film Festivali ‘ En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ – Omar ve Biz 2020 Güney Doğu Avrupa Film Festivali Paris ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ – Omar ve Biz2016- Godot’yu Beklerken / Oyuncu 2010- 10 Adımda Unutmak – Anti Prome / Oyuncu 2008- Karanlık Korkusu / Oyuncu 2006- Evridike’nin Çığlığı / Oyuncu 2004- Oidipus Sürgünde / Oyuncu 2002- Oidipus Nerede / Oyuncu 2000 – (OYUN)CU / Oyuncu 1996- Gergedanlaşma / Oyuncu 1994- Beş Kısa Oyun / Oyuncu 1993- Mutlu Günler / Oyuncu 1991- Sevdalı Bulut / İşçi / Devedikeni