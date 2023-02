Aldın aldın alamadın yandın indirimleri! A101'de bu fiyatlar baş döndürecek: Yarın kapan kazanır!

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 2 ŞUBAT: FİBER TEKNE, TV, CEP TELEFONU, NOTEBOOK, BUZDOLABI VE DAHA FAZLASI!







ÜRÜN LİSTESİ YAYINLANDI, İŞTE O ÜRÜNLER

A101 MARKET NEDİR? NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

A101 perşembe günleri satışa sunulan indirimli ürünler kataloğunda Fiber Tekne, TV, Cep Telefonu, Notebook, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Airfryer, Stand Mikser gibi birbirinden farklı birçok ürün satılıyor.Mağaza zincirileri arasında öne çıkan A101, haftalık aktüel ürünler kataloğunu 2 Şubat'ta yayımladı. Her Perşembe günü mağazalarda satışa sunulan A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta Fiber Tekne, LED TV, Cep Telefonu, Notebook, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Airfryer, Stand Mikser gibi birbirinden farklı birçok ürün satılacak.Göz kamaştırıcı ürünlerden bazıları şöyle; Marin Boat 4,95 M Samba Deluxe Kamaralı Fiber Tekne (109.000 TL), Samsung 58 İnç 4K UHD TV (13.999 TL), Onvo 42 İnç Smart Led TV (3.899 TL), Xiaomi Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu (3.999 TL), SEG No Frost Buzdolabı (8.799 TL), SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi (5.799 TL), SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi (4.799 TL), Xiaomi Mi Smart Airfryer Yağsız Fritöz (3.099 TL), Schafer Prochef Stand Mikser (1.599 TL), Kiwi Cam Elektrikli Cezve (199 TL), Kiwi Waffle Makinesi (299 TL), Flavel El Blender Seti (439 TL), Legend Lux Torba Yaylı Yatak (2.750 TL), Tek Kişilik Baza&Başlık Set (1.999 TL), Çift Kişilik Baza&Başlık Set (3.850 TL), Dynamic Yaylı Yatak (950 TL), Hascevher Kızartma Tenceresi (119,95 TL), Rende (15,95 TL), Üstten Basmalı Rende (109,95 TL), Metal Mutfak Gereçleri (45 TL), Çift Kişilik Yorgan (239 TL), Tek Kişilik Yorgan (199 TL), Bayan Kapüşonlu Süpersoft Takım (219 TL), Bahçıvan Süzme Peynir 800 gr (75 TL), Metin Üzüm Pekmezi 1.300 gr (69,90 TL), Metin Tahin 1000 GR (69,90 TL), Kafkas Çiçek Balı 1000 gr (69,90 TL), Önlem Botanika Bebek Bezi Çeşitleri (169,90 TL), Yetiş Toz Deterjan 9 kg (119 TL), Yetiş Yumuşatıcı Çeşitleri 4 L (43,50 TL). A101, haftalık aktüel ürünler kataloğunda oldukça geniş ve çeşitli seçenekler sunuyor. Bu hafta mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler arasında herkesin ihtiyacına ve bütçesine uygun yüzlerce ürün bulunuyor. A101 mağazalarından herkes güvenle alışveriş yapabilir. Ayrıca, alışverişi daha da keyifli hale getirmek için haftalık indirimli ürünler kataloğunda her hafta yeni ürünler ekleniyor.A101 market, Türkiye'de bulunan bir hipermarket zinciridir. 2011 yılında kurulmuştur ve hızla büyüyen bir şirket haline gelmiştir. A101 market, müşterilerine uygun fiyatlı ürünler sunmakta ve geniş ürün yelpazesine sahip olmaktadır. Marketlerinde gıda, ev eşyaları, elektronik, giyim gibi birçok farklı kategoride ürün bulunmaktadır. A101 market, her hafta fırsat ürünleri ve indirimler sunmaktadır ve müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak ürün yelpazesini sürekli olarak güncellemektedir. A101 market, müşteri memnuniyetini öncelikli olarak almakta ve bu konuda uzman bir ekip tarafından yönetilmektedir. Marketlerinde temiz, düzenli ve müşteri odaklı bir ortam sunmaktadır. A101 market, aynı zamanda müşterilerine ulaşabilir olmak için online satış kanalları da sunmaktadır. A101 market, hızla büyüyen ve müşteri memnuniyetini öncelikli olarak alan bir hipermarket zinciridir. Ürün yelpazesi geniş olan ve her hafta fırsat ürünleri ve indirimler sunan market, müşterilerine uygun fiyatlı ürünler sunmaktadır. Müşteri odaklı bir ortam sunan ve online satış kanalları da bulunan A101 market, Türkiye'deki hipermarket sektöründe hızla yükselen bir şirket olarak görülmektedir.