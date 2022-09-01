Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Birsu Demir sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yaşadığı değişimle Dua Lipa'ya benzetilen oyuncunun paylaşımları nefes kesiyor. Oyunculuğa Alemin Kralı isimli dizi ile başlayan ve canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Demir, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
MAGAZİN
01 Eylül 2022 - 19:31
Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir yaşadığı değişimle herkesi şaşırtıyor! Demir'i görenler
Yayınlandığı döneme damga vuran Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir yaşadığı değişimle herkesi şaşırtıyor. Eski halinden eser kalmayan Demir yeni imajıyla Dua Lipa'ya benzetilirken, sosyal medya pozlarıyla nefes kesmeye de devam ediyor.
MAGAZİN
01 Eylül 2022 - 19:31
EDİTOR
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