MAGAZİN
01 Eylül 2022 - 19:31

Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir yaşadığı değişimle herkesi şaşırtıyor! Demir'i görenler

Yayınlandığı döneme damga vuran Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir yaşadığı değişimle herkesi şaşırtıyor. Eski halinden eser kalmayan Demir yeni imajıyla Dua Lipa'ya benzetilirken, sosyal medya pozlarıyla nefes kesmeye de devam ediyor.

MAGAZİN
01 Eylül 2022 - 19:31
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Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir yaşadığı değişimle herkesi şaşırtıyor! Demir'i görenler


Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Birsu Demir sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yaşadığı değişimle Dua Lipa'ya benzetilen oyuncunun paylaşımları nefes kesiyor.

Oyunculuğa Alemin Kralı isimli dizi ile başlayan ve canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Demir, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.



 birsu demir

Sosyal medyayı sallıyor

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Birsu Demir verdiği cesur pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Demir'in yaptığı paylaşımlarda yaşadığı değişimi gören takipçileri ise "Bu nasıl değişim?", "Bu kadarını beklemiyorduk", "Git gide güzelleşiyorsun" gibi yorumlar yaparak hayranlıklarını dile getiriyor.

 birsu demir

Şimdilerde Datça'da yazın tadını çıkartan 23 yaşında ki oyuncu tatil anılarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Verdiği cesur pozlar ve güzelliğiyle büyüleyen Birsu Demir sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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