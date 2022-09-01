Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir yaşadığı değişimle herkesi şaşırtıyor! Demir'i görenler













Sosyal medyayı sallıyor

Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Birsu Demir sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yaşadığı değişimle Dua Lipa'ya benzetilen oyuncunun paylaşımları nefes kesiyor. Oyunculuğa Alemin Kralı isimli dizi ile başlayan ve canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Demir, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Birsu Demir verdiği cesur pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Demir'in yaptığı paylaşımlarda yaşadığı değişimi gören takipçileri ise "Bu nasıl değişim?", "Bu kadarını beklemiyorduk", "Git gide güzelleşiyorsun" gibi yorumlar yaparak hayranlıklarını dile getiriyor.Şimdilerde Datça'da yazın tadını çıkartan 23 yaşında ki oyuncu tatil anılarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Verdiği cesur pozlar ve güzelliğiyle büyüleyen Birsu Demir sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.