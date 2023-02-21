Alemin Kralı'nın Oben'inden Kısmetse Olur tepkisi! 'Utanıyorum' diyerek paylaştı!

İlk olarak Kahramanmaraş'ta ardından da Hatay'da meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Türkiye tüm depremzedeler için bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Depremzedeler için yardım çalışmaları devam ederken ünlüler arasında da 'normalleşme' konusu sebebiyle gerilim had safhada. Birçok internet kullanıcısı sosyal medya üzerinden normal hayatlarına dair paylaşımlar yapıyor. Bu durum ise ünlüleri iki farklı kutba itmiş durumda. Alemin Kıralı'nın Oben'i olarak ekranlarda yer alan Birsu Demir de bu konu hakkında sessizliğini bozdu.
"BEN DE HAYATIMA DEVAM EDİYORUM AMA..."
"Kimseye saldırmak gibi bir niyetim yok fakat bir günde çoluğunuzu çocuğunuzu, yediğinizi içtiğinizi, gittiğiniz tatili görmesek olur be. Evet, ben de hayatıma devam ediyorum. Fakat her gün acı içinde molozun altında kalan, donarak ölen, günlerce yardım bekleyen, ailesinin çocuğunun cenazesine ulaşamamış, enkazın altından sevdiğinin parçalarını toplayan insanları izledikten sonra nasıl hikaye koymaya devam edebiliyorsunuz, çok ilginç ya..."