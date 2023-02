Alemin Kralı'nın Oben'inden Kısmetse Olur tepkisi! 'Utanıyorum' diyerek paylaştı!

"BEN DE HAYATIMA DEVAM EDİYORUM AMA..."







KISMETSE OLUR'A DA SİTEM ETTİ

İlk olarak Kahramanmaraş'ta ardından da Hatay'da meydana gelen deprem felaketlerinin ardından Türkiye tüm depremzedeler için bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Depremzedeler için yardım çalışmaları devam ederken ünlüler arasında da 'normalleşme' konusu sebebiyle gerilim had safhada. Birçok internet kullanıcısı sosyal medya üzerinden normal hayatlarına dair paylaşımlar yapıyor. Bu durum ise ünlüleri iki farklı kutba itmiş durumda. Alemin Kıralı'nın Oben'i olarak ekranlarda yer alan Birsu Demir de bu konu hakkında sessizliğini bozdu."Kimseye saldırmak gibi bir niyetim yok fakat bir günde çoluğunuzu çocuğunuzu, yediğinizi içtiğinizi, gittiğiniz tatili görmesek olur be. Evet, ben de hayatıma devam ediyorum. Fakat her gün acı içinde molozun altında kalan, donarak ölen, günlerce yardım bekleyen, ailesinin çocuğunun cenazesine ulaşamamış, enkazın altından sevdiğinin parçalarını toplayan insanları izledikten sonra nasıl hikaye koymaya devam edebiliyorsunuz, çok ilginç ya..."Hâlâ afet bölgesinden dün mucizevi şekilde yaşayan bir kişi çıktı. Bu günlerde sosyal medya evsiz, yurtsuz zor durumda olan insanlar için kullanılacakken senin keyif yaptığın içeriklerini görmek istemiyorum. Bir de siz benim eşim dostumsunuz. Yazık be. Hepiniz adına insanlığımdan utanıyorum." Ek olarak, Birsu Demir gündemde Kısmetse Olur'un olmasına da yakındı.