EĞİTİM
14 Kasım 2021 - 13:56

ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihi ve saati belli oldu! ALES sınav giriş belgesi alma

ÖSYM ALES sınav bilgilerini duyurdu. Adaylar ALES ne zaman yapılacak, ALES sınav giriş belgesi nereden alınır sorularını araştırıyor. ALES sınav giriş belgesi ve ALES/3 sınav bilgileri paylaşıldı.

EĞİTİM
14 Kasım 2021 - 13:56
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ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav tarihi ve saati belli oldu! ALES sınav giriş belgesi alma
2021 yılında son kez yapılacak olan ALES sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Yılda üç kez yapılan ALES sınavının üçüncüsü gerçekleşecek. Adaylar sınava az bir süre kala sınav giriş belgelerini araştırıyor.

ÖSYM ALES sınavına ilişkin detayları açıkladı. Adayların sınav giriş belgeleri duyuruldu. Adaylar sınav giriş belgesi nereden alınır sorusunu araştırıyor.
ALES 2021 ne zaman?

2021 yılının üçüncü ve son ALES sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde saat 10:15’te başlayacak.
Sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri sayfasından alınabiliyor. Adaylar TC Kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerini alabilecek.
ALES sonuçları ne zaman açıklanır?
21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak ALES sınavının sonuçları 16 Aralık 2021 tarihine ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar sonuçları “sonuç.osym.gov.tr” adresi üzerinden öğrenebilecek.
 
# ales# sınav giriş belgesi# ösym
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