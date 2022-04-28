Ales sonuçları açıklandı

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan ve çok sayıda kişinin katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) değerlendirme süreci tamamlandı.
Adayların merakla beklediği sonuçların değerlendirilmesi 10 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirildi.Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM´nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ulaşabilecek
SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Ales sonuçları, 12 Mayıs tarihinde açıklanacaktı, ÖSYM takvimine göre 14 gün önce açıklanmış oldu.
Adayların merakla beklediği sonuçların değerlendirilmesi 10 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirildi.Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM´nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ulaşabilecek
SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Ales sonuçları, 12 Mayıs tarihinde açıklanacaktı, ÖSYM takvimine göre 14 gün önce açıklanmış oldu.