EĞİTİM
28 Nisan 2022 - 13:22

Ales sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 17 Nisan’da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) sonuçları bugün açıklandı.

EĞİTİM
28 Nisan 2022 - 13:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ales sonuçları açıklandı
17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan ve çok sayıda kişinin katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/1) değerlendirme süreci tamamlandı.
Adayların merakla beklediği sonuçların değerlendirilmesi 10 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirildi.Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM´nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ulaşabilecek

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Ales sonuçları, 12 Mayıs tarihinde açıklanacaktı, ÖSYM takvimine göre 14 gün önce açıklanmış oldu.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Milli Eğitim Bakanı Özer'den maske açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den maske açıklaması
İstanbul valiliğinden duyuru! Okullar 18-20 Mart tarihleri arası tatil ilan edildi
İstanbul valiliğinden duyuru! Okullar 18-20 Mart tarihleri arası tatil ilan edildi
Son Haberler
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
E-devletten yeni hizmet! Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulaması Yapılabilecek
E-devletten yeni hizmet! Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulaması...
Bayram öncesi benzine zam
Bayram öncesi benzine zam
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Bursa'da özel araçlarla dilenci servisi yapılıyor
Bursa'da özel araçlarla dilenci servisi yapılıyor
Enflasyon raporunu açıklandı!
Enflasyon raporunu açıklandı!
Ankara'da tamir esnasında cep telefonu bataryası patladı
Ankara'da tamir esnasında cep telefonu bataryası patladı
Balıkesir'de binanın temelinde bulunan bombaların sırrı çözüldü
Balıkesir'de binanın temelinde bulunan bombaların sırrı çözüldü
Ukrayna'nın Kiev kentinde bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Ukrayna'nın Kiev kentinde bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı
Yeni atama kararları Resmi Gazete 'de yayınlandı
Yeni atama kararları Resmi Gazete 'de yayınlandı