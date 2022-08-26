Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama üzerine ışid tarafından her n saldırı olabileceğini açıklaması üzerine ABF Başkanı Baki Düzgün ise konu hakkında açıklamalarını ve değerlendirmelerini Cihan haber Ajansı üzerinden gerçekleştirdi. Işid de son durum nedir? İşte detaylar... Ankara Emniyet Genel Müdürlüğün'de yaşanan tehlikeler üzerine gözler ışid de çevrildi. Bunun üzerine Ankara'ya davet edilen Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı Baki Düzgün, İstanbul'da olduğundan davete katılamadığını fakat yetkilileri yönlendirdiğini belirtti. Düzgün, “Arkadaşlar gidiyorlar oraya, kendilerine bir tebligat yapılıyor. Tebligatın içeriği, Alevi kurumlarına, yöneticilerine yönelik saldırı olacağı istihbaratı alındığı, saldırı olabileceği yönünde. Bir şüphe gördüğümüzde kendilerine bildirmemizi istediler.” ifadelerini kullandı.
GÜNDEM
26 Ağustos 2022 - 10:51
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı İşid tebligatı korkutma politikasıdır
IŞİD saldırısının olma ihtimali üzerinde durularak birçok planlamalar başlarken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı Baki Düzgün, Ankara Emniyeti'nin tehlikede olduğunun altını çizerken toplumunda dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Düzgün'ün IŞİD tebligatı korkutma politikasıdır sözü gündeme damgasını vurdu.
GÜNDEM
26 Ağustos 2022 - 10:51
EDİTOR
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