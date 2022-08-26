GÜNDEM
26 Ağustos 2022 - 10:51

Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı İşid tebligatı korkutma politikasıdır

IŞİD saldırısının olma ihtimali üzerinde durularak birçok planlamalar başlarken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı Baki Düzgün, Ankara Emniyeti'nin tehlikede olduğunun altını çizerken toplumunda dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Düzgün'ün IŞİD tebligatı korkutma politikasıdır sözü gündeme damgasını vurdu.

GÜNDEM
26 Ağustos 2022 - 10:51
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Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı İşid tebligatı korkutma politikasıdır


Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama üzerine ışid tarafından her n saldırı olabileceğini açıklaması üzerine ABF Başkanı Baki Düzgün ise konu hakkında açıklamalarını ve değerlendirmelerini Cihan haber Ajansı üzerinden gerçekleştirdi. Işid de son durum nedir? İşte detaylar...

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğün'de yaşanan tehlikeler üzerine gözler ışid de çevrildi. Bunun üzerine Ankara'ya davet edilen Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı Baki Düzgün, İstanbul'da olduğundan davete katılamadığını fakat yetkilileri yönlendirdiğini belirtti. Düzgün, “Arkadaşlar gidiyorlar oraya, kendilerine bir tebligat yapılıyor. Tebligatın içeriği, Alevi kurumlarına, yöneticilerine yönelik saldırı olacağı istihbaratı alındığı, saldırı olabileceği yönünde. Bir şüphe gördüğümüzde kendilerine bildirmemizi istediler.” ifadelerini kullandı.



Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı

'Gazetelere el konulmasından en çok biz kaygılanıyoruz'

Medya üzerinde baskı politikalarının artmasından kaynaklı olarak tartışmalarının çoğalması üzerine Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı Baki Düzgün konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Bugün gazeteler basılıyor, el konuluyor; basın mensupları gözaltına alınıyor. Basın susturuluyor. Basının susturulduğu bir ülke de insanlar nasıl aydınlanacak? Haber alma haklarını nasıl kullanacaklar? Bu ülkede 12 Eylül’de dahi 12 Eylül’ü eleştiren gazeteciler vardı. Bugün iktidarı eleştiren gazeteciler hapse atılıyor. Bu durumdan biz daha çok kaygılanıyoruz. En çok hak talebinde bulunan, kendisini anlatmaya ihtiyacı olan bir toplumuz biz. Bugün iz geldiniz, yarın kimse gelmeyince kim dinleyecek bizi? Haklarımız, taleplerimizi nasıl dile getireceğiz? Bugün gazetelere, televizyonlara el koyup dönüştürüyorsunuz. Yayın politikası yönetenlere uyar hale geliyor.” ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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