GÜNDEM
19 Şubat 2022 - 13:34

Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..

GÜNDEM
19 Şubat 2022 - 13:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alevi vatandaşların sorunlarına yönelik çözüm bulunabilmesi için talimat verdiği İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, başlattıkları çalışma kapsamında 58 ayrı ilde toplam 6 bin 568 talep toplandı. Bunlardan yaklaşık 1895'i yerine getirilirken 17 cem evi projesi için maddi destek çıkarıldı.




'Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması' adı verilen çalışmada Bakanlıklara bağlı yetkililer 58 ilde bulunan bin 585 cemevini ziyaret ederken farklı alanlarda da istenen çok sayıda talebi yerine getirdi. 16 ilde talep edilen ihtiyaçlar giderilirken 20 ilde sunulan talepler için de mart ayı içerisinde, 22 ilde toplanan taleplerin ise Haziran ayı içerisinde yerine getirileceğine dair sözler verildi. 




Cemevlerinin binalarında, tadilat, arsa tahsislerinin yanı sıra ısınma, kütüphane çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçlar başta valilikler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına iletildi. İçişleri Bakanlığı da sivil toplum genel müdürlüğü aracılığı ile Ankara, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin ve Tunceli'deki 17 cemevinin projesine maddi destek verirken 5 yeni cemevinin de yapımına başlanıldı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!
Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!
Son Haberler
Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!
Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den 11 kente kar yağışı uyarısı!
Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..
Adriana Lima'nın annelik heyecanı! 3. bebeğini bekliyor..
Dijital içerik NFT, Ankara Üniversitesi’nde ders olarak veriliyor
Dijital içerik NFT, Ankara Üniversitesi’nde ders olarak veriliyor
Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!
Kadın işçi çalıştırana aylık 320 euro hibe desteği!
Trabzon'a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı'da kaza yaptı!
Trabzon'a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı'da kaza yaptı!
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı
Megastar Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını açıkladı
Meteoroloji kar yağışının ger geleceğini saat vererek duyurdu!
Meteoroloji kar yağışının ger geleceğini saat vererek duyurdu!
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki minik Bilge'nin talihsiz ölümü!
Anaokulunda uykuya dalan 4 yaşındaki minik Bilge'nin talihsiz ölümü!
İndirimli mallarda önceki fiyat tespitinde son 30 gün kuralı!
İndirimli mallarda önceki fiyat tespitinde son 30 gün kuralı!