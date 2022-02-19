Alevi vatandaşların sorunlarına Erdoğan'dan talimat: Sorunlar çözülecek..













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alevi vatandaşların sorunlarına yönelik çözüm bulunabilmesi için talimat verdiği İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, başlattıkları çalışma kapsamında 58 ayrı ilde toplam 6 bin 568 talep toplandı. Bunlardan yaklaşık 1895'i yerine getirilirken 17 cem evi projesi için maddi destek çıkarıldı.'Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması' adı verilen çalışmada Bakanlıklara bağlı yetkililer 58 ilde bulunan bin 585 cemevini ziyaret ederken farklı alanlarda da istenen çok sayıda talebi yerine getirdi. 16 ilde talep edilen ihtiyaçlar giderilirken 20 ilde sunulan talepler için de mart ayı içerisinde, 22 ilde toplanan taleplerin ise Haziran ayı içerisinde yerine getirileceğine dair sözler verildi.Cemevlerinin binalarında, tadilat, arsa tahsislerinin yanı sıra ısınma, kütüphane çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçlar başta valilikler olmak üzere ilgili kamu kurumlarına iletildi. İçişleri Bakanlığı da sivil toplum genel müdürlüğü aracılığı ile Ankara, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin ve Tunceli'deki 17 cemevinin projesine maddi destek verirken 5 yeni cemevinin de yapımına başlanıldı.