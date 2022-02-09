GÜNDEM
09 Şubat 2022 - 17:25

Alevilere küfürlü sözlerle saldıran Yakup Tilki gözaltına alındı

Sosyal medya hesabı üzerinden Aleviler hakkında çirkin provakasyon yapan ve küfürlü ifadeler kullanarak saldıran Yakup Tilki isimli bir şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

GÜNDEM
09 Şubat 2022 - 17:25
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Alevilere küfürlü sözlerle saldıran Yakup Tilki gözaltına alındı
Bir video çeken ve videosunda Aleviler hakkında ağza alınmayacak küfürler savurarak saldıran yakup tilki isimli bir kişi, bu videosunu da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Tilki'nin haddini aşan videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.




Yakup Tilki isimli şahsın videosunda söylediği çirkin sözlere tepkiler çığ gibi büyürken, videoda Tilki'nin Alevileri sevmediğini ve onların kafir olduğunu söylediği anlaşıldı. 






Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği provokasyona AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini dile getirirken şahsın ikamet ettiği Kocaeli'nin İzmit ilçesinde emniyet tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yakup Tilki hakkında şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamasından dolayı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. 


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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