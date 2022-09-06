Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Sağır Mahallesinde bulunan Soydan Erdoğan'a ait tek katlı müştemilatta çıktı. Gece yarısından sonra neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede tüm binayı kapladı, yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.Binada bulunanlar zarar görmeden tahliye edildi. Yangın Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Yangın söndürüldüğünde ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 06:46
Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev tamamen yanarak kül oldu
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında bina tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 06:46
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