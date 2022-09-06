YAŞAM
06 Eylül 2022 - 06:46

Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev tamamen yanarak kül oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında bina tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 06:46
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev tamamen yanarak kül oldu


Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Sağır Mahallesinde bulunan Soydan Erdoğan'a ait tek katlı müştemilatta çıktı. Gece yarısından sonra neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede tüm binayı kapladı, yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.

Binada bulunanlar zarar görmeden tahliye edildi. Yangın Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Yangın söndürüldüğünde ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Örümcek adam gibi hırsız
Örümcek adam gibi hırsız
Sosyal medya şovu pahalıya patladı: Hem araçtan hem ehliyetten oldu
Sosyal medya şovu pahalıya patladı: Hem araçtan hem ehliyetten oldu
Son Haberler
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada...
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül...
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi:...
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı...
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Senegal’de sel: 3 ölü
Senegal’de sel: 3 ölü
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Örümcek adam gibi hırsız
Örümcek adam gibi hırsız