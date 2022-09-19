YAŞAM
19 Eylül 2022 - 17:20

Alevlere teslim olan ahır ve samanlık küle döndü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 17:20
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Alevlere teslim olan ahır ve samanlık küle döndü

Edinilen bilgiye göre yangın, Gemerek ilçesi Burhan köyünde gerçekleşti. H.T.'ye ait ahır, samanlık ve odunlukta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında köylüler büyük korku yaşadı. Ahırda bulunan hayvanların ise köylüler tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Yangın konusu ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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