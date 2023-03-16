Alex Telles Kadiköy’de zor bir atmosferde oynayacaklarını söyledi













Kadiköy'de çeyrek final için karşı karşıyalar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında ilk müsabakada İspanya’da sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, tur umutlarını İstanbul’da oynayacakları karşılaşmaya bırakmıştı.Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan rövanş karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken Sevilla’da forma giyen Galatasaray’ın eski futbolcusu Alex Telles, söyledikleriyle dikkatleri çekti.Alex Telles, Fenerbahçe ile Avrupa Ligi çeyrek finali için oynayacakları zorlu rövanş karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamalarda ; ‘ Yeniden Türkiye’de olmak benim adıma çok özel bir durum. Burayı cidden özlediğimi söyleyebilirim, çok güzel anılar geçirdim… Sevilla olarak buraya turu geçebilme hedefiyle geldik. Son haftalarda aldığımız galibiyetler takımın havasını olumlu yönde etkiledi. Kadiköy’de çok zorlu bir atmosfer olacak, daha önce bu stadda maç oynamıştım. Özel bir karşılaşma olacak ama bu zorlu atmosferde turu atlayan taraf olmayı hedefliyoruz. ‘ ifadelerini kullandı.