MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 17:55

Aleyna Eroğlu sütyensiz halleriyle nefes kesti! Fenomen ismin göğüs dekoltesi olay oldu

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken aktif kullanıcının son halleri nefes kesti. Eroğlu, sütyen giymedi dekoltesi ağızları açık bıraktı.

MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 17:55
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Aleyna Eroğlu sütyensiz halleriyle nefes kesti! Fenomen ismin göğüs dekoltesi olay oldu


Bir zamanların en çok izlenen yarışmalarından olan İşte Benim Stilim yarışmasıyla bilinen Aleyna Eroğlu'nun kameralar karşısına geçtiği ilk projesi 3 Kadın 3 Kader oldu. İnstagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Eroğlu'nun o halleri çok konuşuldu.

aleyna eroğlu dekolte



Giydiği elbisenin önünü açan ve içine sütyen giymeyen Aleyna Eroğlu, göğüs dekoltesiyle takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü. Aktif olarak sosyal medya kullanan Eroğlu, o fotoğrafını 'Sadece sonsuz mavi' notuyla paylaştı. Takipçilerinden 'Sana mavi çok yakışmış', 'Gökyüzü kıskanır şimdi', 'Mavi sende huzur bulmuş', 'Muhteşemsin', 'Bebek gibisin' yorumları geldi.

Aleyna eroğlu göğüs dekoltesi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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