Aleyna Eroğlu sütyensiz halleriyle nefes kesti! Fenomen ismin göğüs dekoltesi olay oldu













Bir zamanların en çok izlenen yarışmalarından olan İşte Benim Stilim yarışmasıyla bilinen Aleyna Eroğlu'nun kameralar karşısına geçtiği ilk projesi 3 Kadın 3 Kader oldu. İnstagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Eroğlu'nun o halleri çok konuşuldu.Giydiği elbisenin önünü açan ve içine sütyen giymeyen Aleyna Eroğlu, göğüs dekoltesiyle takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü. Aktif olarak sosyal medya kullanan Eroğlu, o fotoğrafını 'Sadece sonsuz mavi' notuyla paylaştı. Takipçilerinden 'Sana mavi çok yakışmış', 'Gökyüzü kıskanır şimdi', 'Mavi sende huzur bulmuş', 'Muhteşemsin', 'Bebek gibisin' yorumları geldi.