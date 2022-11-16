Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Aleyna Sena Yıldız’ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

ALEYNA SENA YILDIZ KİMDİR? Aleyna Sena Yıldız 1994 Londra doğumlu 25 yaşında oyuncudur. Boyu 1.69, kilosu 48’dir. Spor, paten ve birçok spor dalında eğitim almış, 9 yaşına kadar Londra'da yaşayan bir oyuncu olarak daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmüştür. Annesinin oyunculuğu kendisine emanet etmesi ve ardından ajansla sözleşme imzalaması oyuncunun ileriki hayatı için önemli bir karardı. Aslında çok deneyimli bir oyuncu olan oyuncu, çok küçük yaşta oyunculuğu öğrenmiş ve 9 yaşında bir televizyon filminde rol almıştır. Oyuncu, ailesine aşık olduğunu söyledi. ideolojisi ailesidir. Ünlü isim en büyük hayalinin senarist ya da yazar olmak olduğunu söyledi. Oyuncu şiir de yazıyor. İki Dünya Arasında dizisi ile ekranlara mutluluk saçan bir ünlü oldu ardından birçok dizide rol aldı. Bu diziden sonra İki Dünya Arasında dizisinde canlandırdığı Mayısa karakteri ile büyük üne kavuşan güzel oyuncu Arka Sokaklar dizisinde kısa bir süre rol almıştır.