MAGAZİN
25 Nisan 2023 - 04:17

Aleyna Tilki 4 ay sonra yeniden sahnede

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunu ile gündeme gelen Aleyna Tilki, yeniden sahne aldı.

MAGAZİN
25 Nisan 2023 - 04:17
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Aleyna Tilki 4 ay sonra yeniden sahnede


    Ses tellerinde yırtılma meyadana gelen ve bu yüzden uzun süredir sahneden uzak kalan Tilki, tedavisinin bitmesi ile soluğu sahnelerde aldı. Bir döneme damgasını vuran ve dillerden düşmeyen şarkılarını okuyan şarkıcı Tilki, sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

Tilki



     4 aylık bir tedavinin ardından sahneye dönen şarkıcının ilk durağı, Maltepe Etkinlik Alanı oldu. Yeniden sahnede olmanın mutluluğunu yaşayan Aleyna Tilki, iki saat sahnede kaldı. Kostüm olarak, jean ve büstiyer tercih eden Aleyna Tilki, enerji doluydu. 

Tilki

Geçtiğimiz Aralıkta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile tedaviye başladığını duyuran Tilki, tekrar şarkı söylemeye başlayıncaya dek performanslarını izleyerek sesinin değerini bir kez daha anladığını belirtmişti.

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