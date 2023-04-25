Aleyna Tilki 4 ay sonra yeniden sahnede













Ses tellerinde yırtılma meyadana gelen ve bu yüzden uzun süredir sahneden uzak kalan Tilki, tedavisinin bitmesi ile soluğu sahnelerde aldı. Bir döneme damgasını vuran ve dillerden düşmeyen şarkılarını okuyan şarkıcı Tilki, sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.4 aylık bir tedavinin ardından sahneye dönen şarkıcının ilk durağı, Maltepe Etkinlik Alanı oldu. Yeniden sahnede olmanın mutluluğunu yaşayan Aleyna Tilki, iki saat sahnede kaldı. Kostüm olarak, jean ve büstiyer tercih eden Aleyna Tilki, enerji doluydu.Geçtiğimiz Aralıkta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile tedaviye başladığını duyuran Tilki, tekrar şarkı söylemeye başlayıncaya dek performanslarını izleyerek sesinin değerini bir kez daha anladığını belirtmişti.