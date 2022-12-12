Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki adamla evlendirilmesi son günlerde sıkça bahsedilen konu haline gelirken birçok kişiden de tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Bunun üzerine Bekir Tiryaki sosyal medya üzerinden 15 yaşındaki Aleyna Tilki yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca sanat. 18 yaşındaki hafızın evlenmesi ise çocukluk ifadelerini kullanırken Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi.
MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 16:19
Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini söyleyen Tilki ateş püskürdü
Aleyna Tilki son dönemlerde gündemde sıkça adını duyururken bu defa söylediği sözler ile adından bahsettirdi. Hiranur Vakfı'ndaki çocuklara yapılan istismara Tilki üzerinden örnek veren sosyal medya kullanıcısını savcılığa vererek ateş püskürdü.
MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 16:19
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