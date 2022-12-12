﻿Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü! Herkesi dava edeceğini söyleyen Tilki ateş püskürdü







HERKES SUÇLU







Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki adamla evlendirilmesi son günlerde sıkça bahsedilen konu haline gelirken birçok kişiden de tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Bunun üzerine Bekir Tiryaki sosyal medya üzerinden 15 yaşındaki Aleyna Tilki yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca sanat. 18 yaşındaki hafızın evlenmesi ise çocukluk ifadelerini kullanırken Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi.