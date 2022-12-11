Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki günlerdir basın ve sosyal medyanın gündeminde olan, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur vakfının kurucusu 6 yaşındaki öz kızını kendinden yaşça büyük bir adam ile evlendirmesi ve çocuk gelinin yıllar sonra gelen itirafı ve şikayeti üzerine Türkiye’nin gündemine oturan ve infial yaratan konu için bir sosyal medya kullanıcısının genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin reşit olmadan önce şarkıcılık yapmaya başlaması ile kıyaslayarak durumu meşrulaştırmaya çalışması üzerine genç şarkıcı çıldırdı.
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 15:25
Aleyna Tilki'den büyük tepki hepiniz potansiyel suçlusunuz
Aleyna Tilki'den sosyal medya hesabından gelen yoruma tepkisi ağır oldu...
MAGAZİN
11 Aralık 2022 - 15:25
EDİTÖR