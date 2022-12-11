Aleyna Tilki’den büyük tepki hepiniz potansiyel suçlusunuz







Potansiyel suçlusunuz







Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki günlerdir basın ve sosyal medyanın gündeminde olan, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur vakfının kurucusu 6 yaşındaki öz kızını kendinden yaşça büyük bir adam ile evlendirmesi ve çocuk gelinin yıllar sonra gelen itirafı ve şikayeti üzerine Türkiye’nin gündemine oturan ve infial yaratan konu için bir sosyal medya kullanıcısının genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin reşit olmadan önce şarkıcılık yapmaya başlaması ile kıyaslayarak durumu meşrulaştırmaya çalışması üzerine genç şarkıcı çıldırdı.Genç şarkıcı kullanıcının sosyal medyada yaptığı yorum üzerine kimliğini ortaya çıkararak ‘hepinizi dava edeceğim, bu durumu meşrulaştırmak potansiyel suç teşkil eder’ diyerek sosyal medyada tepki gösterdi. Genç şarkıcı daha sonra yaptığı bir başka paylaşımla günlerdir gündemde olan konu ile ilgili; ‘ Küçük yaşta gelin yapılan bir çocuk için hiç bir savunma yapılamaz. Bu durum bir dine veya eğitim durumuna bağlanarak temizlenemez. Bu konuyu meşrulaştırmak bile suç olmalı.’ Diyerek tepki gösterdi. Genç şarkıcıya kısa sürede destek yağdı.