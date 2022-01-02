Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana DM'den yürüdü!

Son günlerde iş insanı Haldun Demirhisar ile anılan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez de olay yaratacak bir itirafla gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü Yotuber Enes Batur'un kanalına konuk olan ve kendisine sorulan sorulara samimiyetle yanıt veren Aleyna Tilki, 'DM'den yürüyen bir ünlü oldu mu? şeklinde gelen soruya Türkiye'de kendisine yürümeyen hiç kimsenin kalmadığını ifade etti ve dünyaca ünlü yabancılardan örnek verdi.
Los Angeles'ta olduğu bir dönemde otelde kaldığı sırada Justin Bieber'ın DM yoluyla kendisine bir sürü mesajlar attığını ileri süren Aleyna Tilki, ilk etapta Bieber'ın tanımadığını söyledi. Ünlü şarkıcı daha sonra iki kız hayranının onunla fotoğraf çektirmek istediğini gördüğünde olayı fark ettiğini ve kendisine yürüyen kişinin Justin Bieber olduğunu da otelin barmeninden öğrendiğini anlattı.
Ünlü Yotuber Enes Batur'un kanalına konuk olan ve kendisine sorulan sorulara samimiyetle yanıt veren Aleyna Tilki, 'DM'den yürüyen bir ünlü oldu mu? şeklinde gelen soruya Türkiye'de kendisine yürümeyen hiç kimsenin kalmadığını ifade etti ve dünyaca ünlü yabancılardan örnek verdi.
Los Angeles'ta olduğu bir dönemde otelde kaldığı sırada Justin Bieber'ın DM yoluyla kendisine bir sürü mesajlar attığını ileri süren Aleyna Tilki, ilk etapta Bieber'ın tanımadığını söyledi. Ünlü şarkıcı daha sonra iki kız hayranının onunla fotoğraf çektirmek istediğini gördüğünde olayı fark ettiğini ve kendisine yürüyen kişinin Justin Bieber olduğunu da otelin barmeninden öğrendiğini anlattı.