MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 00:08

Aleyna Tilki fena yakalandı! Süper mini eteği başına bela oldu: Frikik üstüne frikik!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki süper mini eteğinin gazabına uğradı. Kameralara frikik vermekten kaçamayan ünlü isim arabasına atlayıp gözden kayboldu.

MAGAZİN
21 Kasım 2022 - 00:08
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Aleyna Tilki fena yakalandı! Süper mini eteği başına bela oldu: Frikik üstüne frikik!


Yetenek Sizsiniz yarışmasında “ çocuk yıldız “ olarak hayatımıza giren Aleyna Tilki, son dönemlerde cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiriyor. Kliplerinde cesur danslar ve kıyafetler giyen isim, sosyal medya hesabından da sık sık dekolteli fotoğraflarını paylaşıyor.

Ünü Türkiye’yi aşan ve çıkardığı yabancı şarkılarla da dünyaya açılan Aleyna Tilki, projelerinin yanı sıra en çok kostümleri ve tavırlarıyla gündeme geliyor.

Mini eteğiyle çok konuşulacak frikik verdi!



Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülendi. Yanındaki arkadaşının fotoğraflarını çeken Aleyna Tilki, yanına yaklaşan muhabirlerin sorularına yanıt vermemeyi tercih etti. Basın ekiplerinden hızla uzaklaşmaya çalışan Aleyna Tilki, mini eteğinin azizliğine uğradı. Eteğinin açılmasını önlemeye çalışırken farkında olmadan daha da açan Tilki, magazin basınına çok konuşulacak bir frikik verdi.

tilki

Genç yıldız, verdiği frikiğe aldırmadan arabasına bindi ve Emirgan’daki başka bir mekana gitti.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda Amerikan müzik dergisi Billboard’a röportaj vermiş ve Instagram hesabından iç çamaşırlarıyla çektiği pozları paylaşmıştı. Aleyna Tilki’nin bu pozları çok konuşulurken sosyal medyadan da tepki yağmıştı.

aleyna

Genç isim bu tepkileri verenlerin muhafazakar taklidi yaptığını ancak muhafazakar olmadığını söylemişti. Başarıları yerine kıyafetlerinin konuşulduğunu söyleyen Tilki, kendisini eleştirenlere sert tepki göstermişti.

Öte yandan ünlü şarkıcı yine geçtiğimiz aylarda İngilizce şarkısını yayınlamış ve birde klip çekmişti. Bu klibinde motorun üzerinde yavaş yavaş soyunmuş ve neredeyse klip boyunca iç çamaşırlı haliyle kamera karşısına geçmişti.

İşte Aleyna Tilki'nin çok konuşulan frikik pozu:

aleyna

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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