Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'in şarkısı olay yarattı! Merve Demir Öztel’i vefasızlıkla suçladı! Olaylı şarkı kaldırılma riski altında

Aleyna Tillki’nin her yaptığı ve söylediği olay olan annesi Havva Öztel, şimdi de Seni Kalbimden Kovdum şarkısıyla gündeme geldi. Sesiyle dikkat çeken Öztel, ‘Arabeskin yeni kraliçesi’ olmaya aday gösterildi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık ünlü isimlerin şarkılarını yorumlayan Öztel, Seni Kalbimden Kovdum isimli şarkıyı seslendirerek klip çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran klip nedeniyle sular ısındı. Şarkının bütün haklarının sahibi olan Merve Demir’den Havva Öztel’e şok tepki gecikmedi. Yaklaşık 2 ay önce şarkıyı piyasaya süren Merve Demir, Öztel’i vefasızlıkla suçladı. Demir, şarkının piyasadan toplatılabileceğini söyledi.
Kızı Aleyna Tilki’nin ardından müzik piyasasına atılan Havva Öztel, gündemi salladı. Ünlü isimlerin arabesk şarkılarını yorumlayan Havva Öztel, sesiyle dikkatleri üzerine toplamıştı. Şarkı çıkarma hayalleri kuran Öztel, Seni Kalbimden Kovdum ile bu hayali gerçekleştirdi. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Havva Öztel, sesiyle de ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sosyal medya hesaplarında sık sık şarkı söylediği anları paylaşan Öztel bu defa bir adım ileri gitti. Seni Kalbimden Kovdum şarkısına klip çeken Öztel, klip çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Daha önceden yaptığı açıklamalarda amacının sanatçı olmak olmadığını söyleyen Öztel, şarkı söylemeyi ve şarkı ile insanların kalplerine dokunabilmeyi amaçladığını belirtti. Açıklamalarının ardından şarkısını yayınlayan Öztel gündeme bomba gibi düştü.
Merve Demir’den Öztel’e tepki!Şarkının tüm haklarına sahip olan ve yaklaşık iki ay önce şarkıyı piyasaya çıkaran Merve Demir, Bergen'in "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısıyla müzik dünyasına atılan Öztel’i vefasızlıkla suçladı. Havva Öztel’in evinde büyüdüğünü ve eski eşi Mehmet Tilki ile evlenirken düğünlerinde gelinlik giydiğini belirten Demir, Öztel’in kendisinden 2 ay sonra aynı şarkıyı piyasaya sürmesinin vefasızlık olduğunu söyledi. Öztel’in şarkıyı çıkaracağını kendisine söylemediğini ve bunun da kendisinin canını yaktığını söyleyen Demir, avukatlarının devreye girdiğini belirtti. Hukuki sürecin başlatıldığını belirten Demir, sonuca göre şarkının toplatılabileceğini duyurdu. Şarkısı sosyal medyada olay olan Havva Öztel’e kızının tahtını sallayacağı yönünde yorumlar geldi. Seni Kalbimden Kovdum şarkısının klibinde emeği geçen herkese teşekkür eden Havva Öztel, amacının insanların kalplerine dokunmak olduğunu söyledi.
Eski eşinden destekAleyna Tilki’nin babası Mehmet Tilki, şarkının çıkış sürecinde eski eşi Havva Öztel’e büyük destek vermişti. Tilki, kızlarının annesi olan Öztel’in şarkısının haberini "Arabeskin divası geliyor" notuyla duyurdu. Havva Öztel ile kızlarının babası eski eşi Mehmet Tilki birlikte tatile çıktı. Eski eşi ile yaptığı tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Öztel dikkat çekti. Birkaç yıl önce ayrılan anne babasının tatiline Aleyna Tilki de katıldı. Havva Öztel’in eski eşi ile tatile gitmesi aralarındaki buzların eridiği yönünde yorumlandı.
Fit vücudu ile dikkat çeken Havva Öztel’in mini şortu ile yaptığı paylaşımlar da genç kızlara taş çıkardı. Kızı Aleyna Tilki’ye taş çıkartan Havva Öztel paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ederken, Aleyna Tilki de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Reklam yüzü olduğu markanın davetinde doyasıya dans ederek eylenen Tilki, coşkulu anlarını takipçileriyle paylaştı. Kendinden geçerek dans eden Tilki’nin o anları sosyal medyanın gündemine oturdu. Aynı davete kızları ve eski eşiyle birlikte katılan Havva Öztel, yeşil mini elbisesiyle geceye damga vurdu. Aleyna Tilki ve ailesi her yaptığı ve söylediğiyle olay olmaya devam edecek gibi görünüyor.