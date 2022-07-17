MAGAZİN
17 Temmuz 2022 - 02:43

Aleyna Tilki'nin çocuk kriteri sperm bankası yorumuyla belli oldu!

Açıklamaları ve paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi her fırsatta başaran Aleyna Tilki, kendisine yöneltilen 'Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?' sorusuna verdiği yanıtla çocuk kriterlerini ortaya çıkardı.

MAGAZİN
17 Temmuz 2022 - 02:43
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Aleyna Tilki’nin çocuk kriteri sperm bankası yorumuyla belli oldu!


Genç şarkıcı Aleyna Tilki, açıklamaları ve yorumlarıyla gündem de kalmaya ve konuşulmaya devam ediliyor. Her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin bu kez de çocuk çıkışı konuşulmaya başlandı. Gazetecilerin evlilik sorularına samimi yanıtlar veren güzel şarkıcı, çocuk kriterlerini de açıkladı.

Aleyna Tilki



Müzik dünyasına bomba gibi giren ve çok iyi çıkış yapan Aleyna Tilki, açıklamaları, paylaşımları, giyim tarzı ve söylemleriyle sürekli magazin gündeminde yer alıyor. 22 yaşındaki güzel popçu, son olarak evlilik açıklamalarıyla yeniden gündeme gelirken, çocuk itirafı ve çocuk için belirlediği kriterler de olay oldu.

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki'den 'sperm bankasından çocuk istermisin?' sorusuna samimi yanıt!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında çocuk için evlenebileceğini söyleyen Aleyna Tilki, çocukluk arkadaşıyla buluştuğu bir mekandan çıkarken gazetecilerle karşılaştı. Ayak üstü kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan güzel popçu, sorulara çok samimi yanıtlar verdi.

Aleyna Tilki

'Çocuk için evlenebilirim' açıklaması kendisine hatırlatılan Aleyna Tilki, 'Başka türlü evlenmem' diyerek açıklamasının arkasında durdu. Evleneceği erkekte aramış olduğu kriterlerden bahseden Aleyna Tilki, kendisini kontrol etmeyen, özgürlüğünü hiçbir şekilde kısıtlamayan ve çok anlayışlı biriyle evlenmek istediğini söyledi. Güzel şarkıcı, bir gazetecinin sorduğu "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna da diğer sorulara olduğu gibi içten cevap verdi.

Aleyna Tilki

"Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünmüyorum!"

Sperm bankasından çocuk yapıp yapmayacağı konusunda konuşan Aleyna Tilki, böyle bir şey istemediğini ve sonuç olarak çocuğunun normal büyümesini ve ailesini hissetmesi için de babasının yanında olmasının daha iyi olacağını söyledi.

Aleyna Tilki

Bu güne kadar aşktan yana hiç şansı olmadığını da dile getiren güzel popçu, kumarda kaybediyorum dediği zaman aşkta kazanıp kazanmadığını sorduklarını ve bu durumun aslında hiçbir alakası olmadığını belirterek açıklamasında yince, 'şanssız olabiliyor insan’ ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki

Tilki, kendisine sorulan “Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz” sorusuna ise yalnızca aşık olmasının zor olduğu yanıtını verdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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