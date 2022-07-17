Aleyna Tilki’nin çocuk kriteri sperm bankası yorumuyla belli oldu!













Aleyna Tilki'den 'sperm bankasından çocuk istermisin?' sorusuna samimi yanıt!

"Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünmüyorum!"

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, açıklamaları ve yorumlarıyla gündem de kalmaya ve konuşulmaya devam ediliyor. Her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin bu kez de çocuk çıkışı konuşulmaya başlandı. Gazetecilerin evlilik sorularına samimi yanıtlar veren güzel şarkıcı, çocuk kriterlerini de açıkladı.Müzik dünyasına bomba gibi giren ve çok iyi çıkış yapan Aleyna Tilki, açıklamaları, paylaşımları, giyim tarzı ve söylemleriyle sürekli magazin gündeminde yer alıyor. 22 yaşındaki güzel popçu, son olarak evlilik açıklamalarıyla yeniden gündeme gelirken, çocuk itirafı ve çocuk için belirlediği kriterler de olay oldu.Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında çocuk için evlenebileceğini söyleyen Aleyna Tilki, çocukluk arkadaşıyla buluştuğu bir mekandan çıkarken gazetecilerle karşılaştı. Ayak üstü kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan güzel popçu, sorulara çok samimi yanıtlar verdi.'Çocuk için evlenebilirim' açıklaması kendisine hatırlatılan Aleyna Tilki, 'Başka türlü evlenmem' diyerek açıklamasının arkasında durdu. Evleneceği erkekte aramış olduğu kriterlerden bahseden Aleyna Tilki, kendisini kontrol etmeyen, özgürlüğünü hiçbir şekilde kısıtlamayan ve çok anlayışlı biriyle evlenmek istediğini söyledi. Güzel şarkıcı, bir gazetecinin sorduğu "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna da diğer sorulara olduğu gibi içten cevap verdi.Sperm bankasından çocuk yapıp yapmayacağı konusunda konuşan Aleyna Tilki, böyle bir şey istemediğini ve sonuç olarak çocuğunun normal büyümesini ve ailesini hissetmesi için de babasının yanında olmasının daha iyi olacağını söyledi.Bu güne kadar aşktan yana hiç şansı olmadığını da dile getiren güzel popçu, kumarda kaybediyorum dediği zaman aşkta kazanıp kazanmadığını sorduklarını ve bu durumun aslında hiçbir alakası olmadığını belirterek açıklamasında yince, 'şanssız olabiliyor insan’ ifadelerini kullandı.Tilki, kendisine sorulan “Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz” sorusuna ise yalnızca aşık olmasının zor olduğu yanıtını verdi.