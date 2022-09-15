YAŞAM
15 Eylül 2022 - 11:51

Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan saplantılı hayranı hakim karşısına çıktı

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak giren ve dairenin önünde bekleyen hayranının, 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Aleyna Tilki ile sosyal medya üzerinden 1 buçuk yıl boyunca konuştuklarını öne süren sanık, “Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Olay günü de kendisi ile yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim” dedi.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 11:51
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Aleyna Tilki’nin evine girmeye çalışan saplantılı hayranı hakim karşısına çıktı

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin Üsküdar'da ikamet ettiği siteye 29 Aralık 2021 tarihinde izinsiz şekilde dikenli tellerden atlayarak giren saplantılı hayranı Muhammed Erkam A.(25), “kişilerin huzur ve sükununu bozma” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Erkam A. katılırken, müşteki Aleyna Tilki ve avukatı gelmedi.

Duruşmada savunma yapan sanık, “Pişmanım. Tellerden aşarak girdim, güvenlikler görmedi. Daha önceden güvenlikten geçmiştim, Aleyna beni tanımadığını söylemişti. Herhangi bir hastalığım yok” dedi. Aleyna Tilki ile daha önce tanıştıklarını öne süren sanık, “İnstagramdan tanıştık, konuşmaya başladık” ifadelerine yer verdi.

“Kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim”

Sanık devamında, “Aleyna Tilki ile konuşmamız yaklaşık 1 buçuk yıl devam etti. Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmeye çalıştı. Konuşmayı ben kestim. Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Bunlardan birini kabul edip diğerlerini etmemişti. Hatta bana ‘artık göndermene gerek yok' dedi. Olay tarihinde kendisi ile yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim. Ancak onu tanıdığıma kapıdaki güvenlikler ikna olmadığı için dikenli tellerin bulunduğu duvardan geçerek siteye girmem gerekti. Sonra binayı buldum ben oturdukları yerde ışıkların yandığını görünce kapıyı çaldım. Kapı açılmayınca emin olmak için karşı dairenin kapısını çalıp Aleyna Tilki'nin nerede oturduğunu sordum. O da karşı daireyi gösterdi ve şüphelenerek güvenliklere haber vermiş” dedi.

“Olay tarihinden sonra telefonumu kırıp attım”

Daha sonra müştekinin kapısını yeniden çaldığını anlatan sanık, “İçeriden seslerini duydum. Ancak kapıyı açmaya çalışmadım. Kapı açılmadığı için de içeri girmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca telefondaki yazışmaları sizlere sunamıyorum çünkü telefonuma erişim sağlayabildikleri için bu yazışmaları silebiliyorlar. Bu sebeple olay tarihinden sonra telefonumu kırıp attım. O tarihten beri telefon kullanmıyorum. Aleyna Tilki ile ilişkimizi olduğunu ilk önce söylemek istememiştim. Bu nedenle ‘hayranıyım' diye ifade vermiştim” ifadelerine yer verdi.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Erkam A.'nın herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığını tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve rapor aldırılmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muhammed Erkam A.'nın, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile birlikte ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak girdiği, Tilki'nin oturduğu dairenin önünde beklediği sırada uyuyakaldığı ve polis ekipleri tarafından yakalandığı anlatılıyor. İddianamede sanığın, “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” ve “Konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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