MAGAZİN
11 Ocak 2022 - 12:36

Aleyna Tilki'nin zor anları! Sevgilisi Uzi polise ifade verdi..

Ünlü rapçi Uzi ile aşk yaşayan Aleyna Tilki, yapılan şikayet üzerine sevgilisinin konserini polis basınca zor anlar yaşadı.

MAGAZİN
11 Ocak 2022 - 12:36
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Aleyna Tilki’nin zor anları! Sevgilisi Uzi polise ifade verdi..
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir rapçi Uzi ile aşk yaşamaya başladı. Her fırsatta sevgilisinin yanında olan Aleyna Tilki, sevgilisinin Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlediği konserde de onu yalnız bırakmadı.







Sevgilisini sahnede izleyen güzel popçu Aleyna Tilki, konser sırasında bol bol dans etti ve o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel geçen konser gecesi olaylı bitmek zorunda kaldı. Uzi'nin sahnede seyircilere karşı söylediği bir kaç söz sonrası konser alanına polis gelirken ifadesi alınan Uzi'nin sorgulanmasına da gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçe gösterildi.


İddialara göre sahneden kendisini izlemek için gelen hayranlarına seslenen Uzi'nin 'Biz marihuanamızı sardık. Siz de sardınız mı? Bizde, bize yetecek kadar var' ifadelerini kullandığı ve bu sözler sonrası da polise şikayet edildiği öğrenildi. Gelen şikayeti değerlendiren polis ise konser alanına giderek gençleri uyuşturucu maddeye özendirme durumunu gerekçe göstererek Uzi'nin ifadesini aldı.


Konser sonrası Uzi ile Aleyna Tilki, görüntü vermemek için araçlarını konser çıkış alanına kadar çektirirken, iki sevgilinin güvenlik çemberi altında araca bindikleri aktarıldı.
 
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