MAGAZİN
26 Ocak 2023 - 18:41

Aleyna Tilki tangalı pozlar verdi, hayranları neye uğradığını şaşırdı!

Ses teli yırtılan ve bir süre sahne dışında kalan Aleyna Tilki, cesur paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aleyna Tilki bu kez tangayla poz verdi.

MAGAZİN
26 Ocak 2023 - 18:41
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Aleyna Tilki tangalı pozlar verdi, hayranları neye uğradığını şaşırdı!
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ses tellerinde meydana gelen yırtık nedeniyle bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyurmuştu. Hayranları onun sahnelere dönmesini beklerken, Aleyna Tilki, her zaman olduğu gibi cesur paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Aleyna Tilki tangalı pozlar verdi



Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sürekli magazin gündeminde kalan Aleyna Tilki, bu kez tangalı pozlar vererek hayranlarının beğenisine sundu. Genç şarkıcı Alena Tilki, tangasının fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşarak sosyal medyada beğenildi beğenilmedi tartışmasını yarattı.

KİMİLERİ BEĞENDİ, KİMİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Aleyna Tilki tangalı pozlar verdi

Aleyna Tilki'nin paylaşımında iç çamaşırının aleni görülmesi bazıları tarafından beğenilirken bazılarının olumsuz eleştirile yapmasına neden oldu. Söz konusu poz kısa sürede sosyal medyada beğeni rekoru kırarken güzel şarkıcının bazı takipçileri ünlü şarkıcıya tepkilerini gösterdiler.

Aleyna Tilki tangalı pozlar verdi

Bu sırada Alena Tilki, iç çamaşırıyla paylaştığı bir fotoğrafın altına "İçimde hayvan içgüdüleri var" notunu ekledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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