Aleyna Tilki yaptığı sosyal medya paylaşımı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Yatağında iç çamaşırı ile verdiği poz takipçilerini ikiye böldü! İşte o kareler...

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Yetenek Sizsiniz programında tanınan Aleyna Tilki sesi ile büyülemişti. O minik kız gitti cesur kız geldi. Sen Olsan Bari Şarkısı ile şöhreti yakaladı. Aleyna Tilki'nin sosyal medyada da takipçisi oldukça yüksek. Sık sık resim paylaşan Aleyna Tilki yeni bir pozuyla gündemde. İç çamaşırları ile poz veren Aleyna Tilki olumsuz yorumlara maruz kaldı. " Neredeyse çıplak" "Abarttı artık" "hiç sanatçı pozu değil" gibi yorumlar aldı. İşte gündeme bomba gibi düşen o paylaşım...
Aleyna Tilki cesur pozları ile gündemden düşmüyor. Son olarak yatak odasında iç çamaşırı ile poz verdi. 14 yaşında şöhreti yakalayan Aleyna Tilki şuan 22 yaşında. Hayranları bu paylaşımı ile 2'ye böldü. Erken yaşta şöhreyi yakalayan Aleyna Tilki'nin sesinden çok paylaşımlarının konuşulması hayranlarını rahatsız etti. Bu yönde bir çok yorum ve eleştiri aldı.
İlk çıkarmış olduğu O sen Olsan Bari şarkısı ile çok sevildi. Ardından Cevapsız Çınlama şarkısı ile ara vermeden kariyerine devam etti. Son olarak Diamonds adlı şarkısını çıkardı. Hayranları sevenleri şarkıyı çok beğendi.
Hem başarısı ile hem de sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Güzel yorumlar alan Aleyna Tilki son paylaşmış oldu pozla sevenlerini 2 ye ayırdı. Hem iyi hemde kötü yorumlara maruz kaldı. Abarttığını söyleyen hayranlarıda oldu. Yatak odasında sık sık poz vermesiyle gündemde olan Aleyna Tilki bu pozların biraz fazla ve gereksiz olduğu yönünde yorumlar alıyor. Sesi ile gündeme gelmesini isteyen takipçileri Sesin zaten çok güzel bunlara gerek yok yorumunda bulundu.
Direk üstünde verdiği pozlada gündeme gelen Aleyna Tilki Twitter'dan paylaşımda bulunmuştu. "Eğer sesim çok iyi olmasaydı, dünya starı olma hayalim olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü pole dancer (direk dansçısı) olurdum.
Sonra da tüm mirasımı insan duygularını araştırmak için bağışlardım" demişti. Hayranlarının bazıları Tilki'nin pozlarını çok beğendiğini söylerken diğerleri de "Şarkıları tutmayınca bir yerlerini açıyor", "Kendini bozma, sesinle gündeme gel" ve "Dünya starı olmak isterken direk dansçısı olacaksın" yorumları yaptı.
Aşk hayatı ile açıklama yapan Tilki; hayatında kimsenin olmadığını ve sevmeyi bilen yok cümlelerini kullanmıştı. Sözlerine Ayrılığı anne ve babamdan öğrendim. Ben de kimseden kötü ayrılmıyorum. Onlar gibi arkadaş kalmayı seçiyorum." diye devam etti.