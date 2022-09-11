Aleyna Tilki'ye direkt soruldu! Cevabı esirgemeden yapıştırdı! 'Uzi ile Aşk yaşıyorlar mı?' sorusu sosyal medyayı salladı













"Murda ile sıra kavgam olmadı"

"Uzi ile geçmişte bir aşk yaşamadık"

Geçtiğimiz gün Emirgan'da görüntülenen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Emirgan'da telefonunu unuttuğunu ve onu almak için geldiğini belirten Tilki. iptal edilen konserleri ile ilgili konuşmak istemediği dile getirdi ve bununla ilgili üzüntüsünü daha önce ifade ettiğini söyledi.Kendisinin 50 kişilik bir ekibi olduğunu ve konserlerin iptal edilme kararının sadece kendisini etkilemediğini vurgulayan Aleyna Tilki, bu konuda kendisini çok hassas hissettiğini ve aklına geldikçe de çok duygulandığını kaydetti.Aleyna Tilki, Kadıköy'deki konserinin son anda "sözleşmem ihlal edildi" ifadeleriyle çıkmadığını asıl nedeninin 'Murda' ile aralarında olduğu söylenen "Sahneye en son ben çıkarım!" kavgasının ortaya çıktığını hatırlatarak Murda ile arasında asla sıra kavgası olmadığını konser sözleşmesini onların ihlal ettiklerini anlattı.Bir dönem adı aşk dedikoduları ile anılan ve geçtiğimiz günlerde doğum gününü samimi olarak kutladığı "Uzi" lakabıyla tanınan rapçi Utku Cihan Yalçınkaya ile ilgili sorulara ine samimi yanıtlar veren Aleyna Tilki, Uzi'nin çok gerçek ve iyi bir insan olduğunu vurgulayarak geçmişte bir aşk yaşamadıklarını ve iyi bir arkadaş olduklarını söyledi.