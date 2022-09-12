SİYASET
12 Eylül 2022 - 03:48

ALF Araştırma 2023 seçim anket sonuçlarını paylaştı! AK Parti ile CHP'nin oyları başa baş gidiyor! İşte son ankette göre oy dağılımı

Türkiye’nin gözü kulağı artık 2023 seçimlerinde. Seçim maratonu yaklaşırken anketlerden de art arda yeni haberler geliyor. Son anket sonuçları ALF Araştırma'dan geldi. Son seçim anketi kapsamında AK Parti ile CHP'nin oylarında yakınlık görülürken Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nı solladığı görüldü. Son anket sonuçlarında CHP birinciliğe oturdu. Detaylar haberimizde…

SİYASET
12 Eylül 2022 - 03:48
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ALF Araştırma 2023 seçim anket sonuçlarını paylaştı! AK Parti ile CHP'nin oyları başa baş gidiyor! İşte son ankette göre oy dağılımı


ALF Araştırma'nın 7-9 Eylül tarihlerinde 35 ilde 3.920 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği anket yöntemiyle yapılan son araştırma ağızları açık bıraktı.

Anketten çıkan sonuç herkesi şok ederken, seçime sayılı günler kala bazı partileri endişelendirdi bazı partileri ise sevindirdi.



Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yanıtı yüzde 44,9 Millet İttifakı, yüzde 33,4 Cumhur İttifakı şeklinde oldu.

Ankete katılanların yüzde 28'i CHP, yüzde 27,2'si AK Parti, yüzde 16,9'u İYİ Parti, yüzde 8,0 HDP, yüzde 6,2 MHP, yüzde 2,5 DEVA, yüzde 2,3 Zafer Partisi, yüzde 1,7 BTP, yüzde 1,4 Memleket Partisi, yüzde 1,3 Gelecek Partisi ve yüzde 1,1 Saadet Partisi şeklinde cevap buldu.

"CHP Her Araştırmada Birinci"

ALF Araştırma Genel Koordinatörü Ali Süslü, Twitter hesabı üzerinden anket sonuçlarına dair değerlendirmede bulundu.

Süslü, "Son aylarda CHP hemen hemen her araştırmada birinci. Partisi birinci olan bir Genel Başkanın, ülkeyi yönetmeye talip olması ve bu yöndeki adaylık ısrarını da vatandaş artık doğal karşılıyor. Araştırmalardan çıkan bir diğer önemli sonuç ise; AKP'DEKİ ERİME DEVAM EDİYOR." İfadelerine yer verdi.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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