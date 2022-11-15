Finans
15 Kasım 2022 - 09:59

Alfa Solar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek?

Firmaların halka arz işlemleri devam ederken Alfa Solar’ın halka arz işlemleri merak ediliyor. Alfa Solar Enerji CEO'su Hüseyin Karabaş, elde edilen gelirle değer katacak farklı yatırımlar yapılacağını aktardı. İşte Alfa Solar halka işlemleri hakkında merak edilenler…

Finans
15 Kasım 2022 - 09:59
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Alfa Solar halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek?
Alfa Solar halka arz işlemleri yatırım yapmak isteyenlerin dikkatinde yer alıyor. Piyasayı yakından takip eden kişiler arz işlem tarihlerini araştırmaktadır. Alfa Solar 9-10-11 Kasım 2022 tarihinde halka arz işlemlerini tamamladı. Alfa Solar’ın ne zaman borsada işlem göreceği araştırıyor. İşte Alfa Solar halka işlemleri hakkında merak edilenler…

ALFA SOLAR HİSSE FİYATI NE KADAR?

Oransal dağıtım ve sabit fiyatla talep toplama şeklinde gerçekleştirilen halka arz işlemi için 1 TL nominal değer payının 58,50 TL olduğu açıklandı. Talep toplama işlemleri ALFAS kodu ile gerçekleştirildi. Alfa Solar Enerji'nin 9.200.000 adet payı satışta olacak. Belirlenen payların tamamı satılırsa arz işleminin büyüklüğü ise 538.200.000 TL olarak görülecek.

Alfa Solar halka arz işlemleri 9-10-11 Kasım 2022 tarihinde tamamlandı. 14 Kasım Pazartesi günü ise borsaların açılması ile birlikte işlemler başlayacak.

Alfa Solar arz işlemleri

ALFA SOLAR SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Alfa Solar işlemleri yakından takip edilirken halka arz sonuçları da merak ediliyor. Ancak sonuçların açıklanma tarihi için bir netlik yer aşımıyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu kapsamında yapılan açıklamalar ise şu şekildedir:

''Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arzında 9,10,11 Kasım 2022 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 58,50 TL'den talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 6.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 3.200.000 TL olmak üzere toplam 9.200.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır."

Toplam olarak halka arz büyüklüğünün 538.200.000 TL olarak gerçekleştiği belirtildi. Bireysel yatırımların nihai tahsisat tutarının yaklaşık 18,7 katı olduğu belirtilirken, yüksek başvurulu yatırımcılar için de 142,1 katı istendiği ifade edildi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar içinde 42,7 katı filtrelenmemiş talep olduğunu aktardı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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