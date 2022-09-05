Alfons Groenendijk: 'Üzgünüz, bu skoru hak ettik'

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, mücadele sonrası basın toplantısında açıklama yaptı. Groenendijk, “Yine hayal kırklığı yaşatan bir skor ile geceyi noktalıyoruz. Üzgünüz, bu skoru hak ettik. Bu maça iyi planla çıktık. Planımız ilk 15 dakika itibariyle işledi. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Bunun sebebi geçen haftaki skora dayalı olarak öz güven kaybı oldu sanırım. Ortaya kopuk bir takim çıktı. Futbol birliktelik ve paylaşmaktır. Oyuncu profilinden oluşur. Sanırım bu konuyla alakalı bazı değerleri şimdiden kaybettik. Bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Penaltı her an tartışılır. Biz neleri iyi yaptık neleri yapamadık aynaya bir bakmamız lazım. Diğer taraftan sezona iyi başlayan bir takim vardı. Vardığımız noktada son 2 haftada yenilen bir takim var. Bazen dikenlere katlanmak gerekir. Antalyaspor büyük bir camia, biz de görevimizi layığı ile yapacağız. Bu sorunun ana nedenlerini tartışacağız. Tekrardan galibiyet serini aşılamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.