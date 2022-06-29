Ali Ağaoğlu kalp krizi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü İş Adamı Ali Ağaoğlu bugün öğle saatlerinde Kalp krizi geçirdi. Öğle saatlerinde gerçekleşen olayda Ağaoğlu Ataşehir’de bulunan bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Ağaoğlu anjiyo olurken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tedavisi hastanede devam eden Ağaoğlu için hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ağaoğlu’nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan şirketler Grubu kalp krizi geçiren Ağaoğlu’nun kontroller için gittiği hastaneye kaldırıldığı ve burada anjiyo olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu, endişelenecek bir durumun olmadığı aktarıldı.