Ali Baba'nın sahibi Jack Ma Tokyo'da saklanıyor













Teknoloji kısıtlamaları sonrasında Çin hükümetine yönelik eleştirilerde bulunmuştu

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Tokyo'da saklandığı bildirildi. Milyarder, 2020'de Çin'in düzenleyicilerinin teknoloji firmalarına yönelik tutumunu eleştirdiğinden beri nadiren kamuoyu önüne çıkıyor.Milyarder Jack Ma'nın, Pekin'in ülkenin yıldız teknoloji firmalarına ve en güçlü ve zengin iş insanlarına yönelik baskıları sırasında ailesiyle birlikte Tokyo'da saklandığı bildirildi.E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve teknoloji kısıtlamasına kadar Çin'in en zengin kişisi olan Ma, iki yıl önce Şangay'da düzenlenen bir zirvede Çinli düzenleyicilerin teknoloji şirketlerine yönelik tutumunu eleştirdiğinden beri nadiren kamuoyu önünde görülüyor. Salı günü Japon medya şirketi Nikkei'nin sahibi olduğu Financial Times, Ma'nın son zamanlarda Japonya'da yaşadığını açıkladı.