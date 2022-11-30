DÜNYA
30 Kasım 2022 - 10:37

Ali Baba'nın sahibi Jack Ma Tokyo'da saklanıyor

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Tokyo'da saklandığı bildirildi. Milyarder, 2020'de Çin'in düzenleyicilerinin teknoloji firmalarına yönelik tutumunu eleştirdiğinden beri nadiren kamuoyu önüne çıkıyor.

DÜNYA
30 Kasım 2022 - 10:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ali Baba'nın sahibi Jack Ma Tokyo'da saklanıyor


 

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın Tokyo'da saklandığı bildirildi. Milyarder, 2020'de Çin'in düzenleyicilerinin teknoloji firmalarına yönelik tutumunu eleştirdiğinden beri nadiren kamuoyu önüne çıkıyor.



Milyarder Jack Ma'nın, Pekin'in ülkenin yıldız teknoloji firmalarına ve en güçlü ve zengin iş insanlarına yönelik baskıları sırasında ailesiyle birlikte Tokyo'da saklandığı bildirildi.

jack ma

Teknoloji kısıtlamaları sonrasında Çin hükümetine yönelik eleştirilerde bulunmuştu

E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve teknoloji kısıtlamasına kadar Çin'in en zengin kişisi olan Ma, iki yıl önce Şangay'da düzenlenen bir zirvede Çinli düzenleyicilerin teknoloji şirketlerine yönelik tutumunu eleştirdiğinden beri nadiren kamuoyu önünde görülüyor.

Salı günü Japon medya şirketi Nikkei'nin sahibi olduğu Financial Times, Ma'nın son zamanlarda Japonya'da yaşadığını açıkladı.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Rishi Sunak İngiltere ve Çin arasındaki 'altın çağın' sona erdiğini açıkladı
Rishi Sunak İngiltere ve Çin arasındaki 'altın çağın' sona erdiğini açıkladı
Çin'deki 'sıfır vaka' protestoları petrolü fena çarptı: Destek kırıldı, uzmanlar sert dalgalanma bekliyor!
Çin'deki 'sıfır vaka' protestoları petrolü fena çarptı: Destek kırıldı, uzmanlar sert dalgalanma bekliyor!
Dünyanın en büyüğü ABD'deki Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra hareketlendi: Depremler peş peşe geldi!
Dünyanın en büyüğü ABD'deki Mauna Loa yanardağı 38 yıl sonra hareketlendi: Depremler peş peşe geldi!
ABD'de küçük uçak elektrik direğine çarptı: 2 kişi yaralandı!
ABD'de küçük uçak elektrik direğine çarptı: 2 kişi yaralandı!
Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli oldu!
Kuzey Kore'nin demir yumruklu lideri Kim Jong Un'un nükleer hedefi belli oldu!
Trump, ABD'li yazar E. Jean Carroll’ın tecavüz iddiası bağlantılı davasında ifade verecek!
Trump, ABD'li yazar E. Jean Carroll’ın tecavüz iddiası bağlantılı davasında ifade verecek!
Son Haberler
Hergün 1 yumurtanın vücuda faydalarına inanamayacaksınız
Hergün 1 yumurtanın vücuda faydalarına inanamayacaksınız
Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç böyle lezzetli meyhane pilavı görülmedi
Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç...
8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız
8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız
Ölümsüzlük İksiri bulundu: Amaranth
Ölümsüzlük İksiri bulundu: Amaranth
ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?
ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?
Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor
Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor
Somali'ye düşen göktaşında iki yeni mineral keşfedildi
Somali'ye düşen göktaşında iki yeni mineral keşfedildi
Karnabaharı daha önce hiç böyle görmediniz! Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak! Lezzetli pratik beşamel soslu karnabahar tarifi
Karnabaharı daha önce hiç böyle görmediniz! Karnabahar sevmeyenler...
Merakla beklenen mücadeleyi ABD kazandı
Merakla beklenen mücadeleyi ABD kazandı
Balık seveler buraya! Hamsi Kuşu’nu bir yiyen pişman bir de yemeyen! MasterChef Türkiye Hamsi Kuşu tarifi
Balık seveler buraya! Hamsi Kuşu’nu bir yiyen pişman bir de yemeyen!...
Metrelerce uzayan kuymak tarifi! Kimse bu kadarını yapamaz! Bu kuymak herkesi kendine hayran bıraktı
Metrelerce uzayan kuymak tarifi! Kimse bu kadarını yapamaz! Bu kuymak...
Kaşık kaşık yiyeceğiniz salata tarifi geldi! Erişte ve nohutlu salata her sofrada yer alacak! Pratik ve lezzetli erişteli nohutlu salata tarifi
Kaşık kaşık yiyeceğiniz salata tarifi geldi! Erişte ve nohutlu salata...
Pelin Karahan’dan sert sözler! “Çocukları bile çok faklı” diyen Karahan’ın estetik yorumu bazı kişileri kızdıracak
Pelin Karahan’dan sert sözler! “Çocukları bile çok faklı” diyen...
Çok Güzel Hareketler’in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı! Değişimine servet harcadı! O eski halinden eser yok
Çok Güzel Hareketler’in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı!...
Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi dinleyenler mest oldu! Efsane şarkıyı bir de Mert Ramazan Demir'in sesinden dinleyin
Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi...