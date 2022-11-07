Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı

Tweetir'da A Haberin paylaşımına Ali Babacan sessiz kalmadı. Tweetir'da paylaşılan söze tweetle karşılık verdi. A Haberin tweetine karşılık olarak “Kes-biç bir video ile algı oluşturma çabanızı gülerek izledim. Dilediğiniz zaman canlı yayında ben size Altılı Masa’nın tüm çalışmalarını tek tek açıklarım. Bu kadar korkmanıza gerek yok, biz sizi de baskı altında haber yapmaktan kurtaracağız" dedi.
A Haber'in sosyal medya'da yaptığı paylaşım ise şu şekilde; "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’lı masanın ilk icraatını canlı yayında paylaştı: 'Yazılacak metinlerin font, punto, satır aralığı, kağıdın kenar boşluklarını belirledik.'"