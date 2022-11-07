GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:40

Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı

Ali Babacan A haberin yaptığı haber ile ilgili paylaşıma ateş püskürdü. A Haber Babacan ile ilgili;"Babacan, 6’lı masanın ilk icraatını canlı yayında paylaştı" tweetini attı. Paylaşım olay oldu. İşte detaylar...

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:40
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Ali Babacan ateş püskürdü! Babacan A Haber'i hedef aldı


Tweetir'da A Haberin paylaşımına Ali Babacan sessiz kalmadı. Tweetir'da paylaşılan söze tweetle karşılık verdi. A Haberin tweetine karşılık olarak “Kes-biç bir video ile algı oluşturma çabanızı gülerek izledim. Dilediğiniz zaman canlı yayında ben size Altılı Masa’nın tüm çalışmalarını tek tek açıklarım. Bu kadar korkmanıza gerek yok, biz sizi de baskı altında haber yapmaktan kurtaracağız" dedi.
Ali Babacan atılan Tweet'e karşılık verdi

A Haber'in sosyal medya'da yaptığı paylaşım ise şu şekilde; "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’lı masanın ilk icraatını canlı yayında paylaştı: 'Yazılacak metinlerin font, punto, satır aralığı, kağıdın kenar boşluklarını belirledik.'" 
A Haber'in Ali Babacan ile ilgili attığı tweet



EDİTÖR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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