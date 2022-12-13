GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 13:25

Ali Babacan'dan büyük tepki! IMF'ye değil güçlü yönetime ihtiyaç olduğunu söyledi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan IMF’den destek arayışlarına tepki gösterdi. Babacan'ın açıklamaları aynı zamanda sosyal medyada da geniş bir yer buldu.

GÜNDEM
13 Aralık 2022 - 13:25
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Ali Babacan'dan büyük tepki! IMF’ye değil güçlü yönetime ihtiyaç olduğunu söyledi

Ne IMF’si? Türkiye’nin işini iyi yapan, güçlü bir yönetime ihtiyacı var diyerek sözlerine başlayan Babacan Türk ekonomisinin kendi gücüyle kalkınabileceğini belirtti. Geçmişte sağlanan ekonomik başarı tablosunun mimarı olduğunu dile getiren Ali Babacan hazin tablolar çizmektense umutlu bir bakış açısıyla güçlü bir yönetimle ekonominin rayına tekrar oturtulabileceğini söyledi. Zamanında ımf ile yapılan anlaşmalardan çıkıldığını ımf’nin Türkiye’den kredi alma noktasına uyguladıkları başarılı modelle geldiğini iddia ederek yeniden aynı noktaya gelmenin zor olmadığını ifade etti. Parayı kim daha ucuza getiriyorsa onunla çalışılmalı diyen Babacan ımf dışında bir çıkış yolu olmadığı görüşlerine katılmadığını mantıklı bir çok finansal alternatifin olduğunu iktidara geldiklerini bunu hızlıca uygulayacaklarını açıkladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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